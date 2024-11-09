整合照顧成長照3.0重點 陳時中：出院準備目標「-1天」

明年即將邁入超高齡社會，整合照顧成政策發展重點。行政院政務委員陳時中表示，未來長照3.0中整合是最重要的，特別是出院準備，從醫院到照顧機構的銜接；以前出院到照護機構多達50多天空窗期，現在縮短到4天。雖然大有改善，但是醫院參與率不足，更希望未來達到「負1天」的目標。

2025年即將迎來超高齡社會，2070年估計我國長者占比估計將達到46.5%。陳時中指出，這是很可怕的數字，日本目前長者占比約29.4％，等到2070年不過只有38.7%，還不如台灣嚴峻，因此須要更有決心的人口對策。我國政策應該設定在長者數占比30%設定為高標，制定對策。

「長照3.0中做重要的就是照顧整合」，陳時中說，在醫院跟照護部分，健保財務雖然困難，但是醫療機構內的照顧應該要論人計酬，把醫療跟照護整合，增加醫院效率。

第二，病人是出院準備。陳時中表示，以前到長照機構的銜接約是50多天，現在雖然縮短到只剩4天，但仍參與率不足的隱憂。全台醫院約400多家，但只有半數醫院參與，希望目標參與率至少達到8、9成，甚至100%參與。為提高願參與率，應該在出院準備的過程降低醫療機構的參與角色，加強照顧機構責任。

再者，陳時中表示，縮短到4天還不夠，應該目標設定在「-1」，當病人還在住院時就已經開始準備銜接到照顧機構。

第三，急性後期照護（PAC）。陳時中表示，醫療機構跟照顧機構的連結不夠強，政府應該加強兩方面的資源銜接，把資源整合好，就有機會翻轉人口政策。

陳時中表示，不只政府加強，個人的觀念也應該改變，以前大家覺得老人家需要被照顧，要養兒防老、含飴弄孫，但現在應該死考如何自主，壯世代也要思考如何自我照顧。

台灣社會福利總盟今舉辦「社區整合照顧研討會」，立委王正旭、林月琴，以及陳時中等政府代表、醫療專業及社福實務工作者出席。

台灣社會福利總盟理事長卓春英呼籲健保應強化社區型急性後期照顧服務模式；整合家庭醫師整合性照護計畫和居家醫療整合照顧計畫機構；整合健保和長照資訊，並在出院準備服務表單增加「急性後期照顧需求評估」、「居家醫療照顧需求評估」；並且加強民眾資訊宣導。