天氣好轉回暖 下周二再探低溫 關注熱低發展是否影響台灣
周末兩天是東北季風減弱的天氣型態，不過，中央氣象署預報員張竣堯今天表示，下周一將有另外一波東北季風增強，持續影響到下周三清晨，很快地下周三白天到周五就會逐漸減弱，轉為偏東風的天氣型態。此外，西北太平洋的熱帶擾動活躍，稍早有2個熱帶性低氣壓生成，持續觀察。
張竣堯說，冷高壓已經逐漸移動到日本上空，東北季風將會逐漸減弱。目前在南海和菲律賓東方海面，仍有熱帶擾動發展。銀杏颱風已經來到南海，未來會逐漸向南移動，遠離台灣，對台灣天氣沒有影響。
熱低TD-27今天凌晨生成，張竣堯表示，目前在菲律賓東方海面，路徑上也是持續向西北西方向移動，通過呂宋島進入南海，距離台灣位置相對來講不會到太近。另外，關島東方海面的熱低TD-28今天上午8時生成，未來持續向西移動，目前來看距離台灣相當遙遠。
今天的天氣部分，張竣堯表示，持續受到東北季風影響，迎風面降雨還是顯著，基隆北海岸、桃園以北地區有一些小雨到零星雨的情況。
未來降雨趨勢，張竣堯表示，東北季風減弱，但還是有一些迎風面地區降雨，包括桃園以北、基隆北海岸、宜蘭地區還是有一些短暫雨勢。下周一東北季風再度增強，雨勢和風勢都會明顯增強，下周二東北部可能有較明顯雨勢，宜蘭和基隆北海岸不排除有較大雨勢發生。東半部地區也有局部性降雨，中南部山區也有零星降雨出現。下周三白天之後到周五，環境上從東北風轉為偏東風的天氣型態，迎風面降雨以東半部地區為主。
溫度趨勢，張竣堯表示，今天隨著東北季風逐漸減弱，白天高溫相較前幾天明顯回升，特別是北部、宜、花地區有機會來到26至29度高溫。明天各地有機會28至30度，是未來1周比較溫暖的一天。
他說，下周一北部、宜、花受到東北季風增強影響，溫度又會再進一步下降，下周二白天溫度相對起來會是低點，北部、宜、花22至25度、整天比較濕涼的天氣，下周三溫度又會逐漸回升。中南部未來1周溫度沒有太明顯受影響，白天高溫28至30度，不過日夜溫差大。
以11月統計來講，平均有2至3個熱帶擾動、颱風生成，近幾年來看，今年11月熱帶擾動的確比較偏多一點。TD-27的路徑仍有一些不確定性，不排除更近一點會間接影響到台灣，要特別留意後續的天氣資訊。TD-28強度看起來時間沒有維持太持久。要留意後續在TD-28偏南邊不排除有另一個熱帶擾動發展，有持續向西接近的可能。目前來看，西北太平洋海溫有利於熱帶擾動發展。
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