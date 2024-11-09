公布波波醫師學經歷？ 衛福部長回應了

一名劉姓女醫師去年替李姓女子進行子宮鏡手術，不慎刺穿子宮導致患者死亡，醫師後和家屬以1050萬元達成和解，該醫師被起底，營養學系畢業後，到波蘭的波茲南醫科大學取得學士後醫學士學位，對於公布「波波醫師」學經歷，衛福部長邱泰源說，每件醫療事故都要用心檢討，希望不要再發生，政府會做系統性檢討，提升照顧品質、把醫療事故減到最低，政府跟相關機關會努力。

邱泰源今天出席「台灣聯合醫學會學術演講會暨台灣醫學會第117總會開幕典禮」，針對是否公開「波波醫師」學歷回應，每件醫療事故都要用心檢討，希望不要再發生，衛福部希望系統性減少、系統性提升照顧品質，醫療事故減到最低，政府跟相關機關會努力。

事件源起於，一名曾在禾馨新生婦幼診所任職的劉姓醫師，2023年9月14日早上8時許，為李女進行子宮鏡手術，卻以器械刺穿李女子宮及刺傷右側內髂動脈，導致李女腹腔內大量出血，李女經送台大醫院急救後，仍於同日下午1時許死亡。

劉女認罪、坦承犯行，並和李女家屬表示悔意，後以1050萬元和家屬達成和解，並已付700萬元，剩餘350萬元款項從明年1月起，按月支付70萬元直到付清，台北地方法院依過失致死罪判劉女7月徒刑，宣告緩刑5年，可上訴。

在判決出爐後，有網友挖出劉姓醫師學歷，台北醫學大學保健營養學系後，在波蘭的波茲南醫科大學（Poznan University of Medical Sciences），取得學士後醫學士學位，後才成為婦產科醫師，也就是所謂的「波波醫師」，本土小牙醫聯盟召集人、台灣基層牙醫師協會理事長黃映綺直言，「她其實不只是波波，還是10年前沒擋下的初代波波醫生」。

黃映綺昨提到，「2014年高雄某綜合醫院中，一名無照波波隔空亂診斷，害一名婦人術後死亡，事後爆出其他住院醫師，包含院長兒子都是波波，台灣波波醫生爭議就此炸鍋，當時全台醫生、醫學生努力『抗波保台』，根據該年網路整理的波蘭醫生名單，劉姓女醫生正是其一」。