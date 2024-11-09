影／中橫公路梨山段天坑補好終搶通！今先開放3.5噸以下貨車通行
谷關工務段表示，外側基樁裸露尚未完成補強，目前僅開放3.5噸以下貨車，每天早上6點至晚上6點，每兩小時放行10分鐘管制通行，並夜間預警性封閉。
工務段表示，該路段外側基樁共有24支，每支27公尺長，掏空最深的基樁裸露12公尺，未來急需加設預力地錨以補強結構，在補強前無法承受過多載重，故僅能通行3.5公噸以下小貨車。
且地下伏流水仍持續破壞路基，必須頻繁平整路面及維持路基，故每天於上午6、8、10時、中午12、下午2、4、6時各放行10分鐘，夜間進行封閉；台8線107K路段亦因康芮颱風大雨，造成下邊坡路基沖刷，現場機動管制，並於夜間6時後封閉，工務段表示未來將依補強狀況陸續調整管制措施，期能儘速恢復以往路況。
公路局呼籲用路人，大雨過後非必要避免進入山區道路，確保自身安全，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊。
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