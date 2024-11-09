快訊

疑「波波女醫」刺穿病患子宮致死…該不該公布醫生學經歷？衛福部長回應了

館長直播飆罵吳宗憲「幹X娘」判賠80萬！憲哥發聲了

教師多薪苦／房貸繳清房子越換越大 國小師掀起理財潮

影／中橫公路梨山段天坑補好終搶通！今先開放3.5噸以下貨車通行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
公路局今天搶通台8線83K路段，今天初期開放3.5噸以下貨車通行，並配合107K路段做限制時段管制通行。圖／公路局谷關工務段提供
公路局今天搶通台8線83K路段，今天初期開放3.5噸以下貨車通行，並配合107K路段做限制時段管制通行。圖／公路局谷關工務段提供

康芮颱風侵襲重創大梨山地區，多處路段出現坍方，中橫公路台8線83K梨山段路面掏空出現天坑，公路局谷關工務段搶修初期遭遇地下伏流水不斷湧出，多次改變工法並增加機具、材料，連夜趕工下昨晚11點回填完畢，今天鋪設鐵板、交通錐後，早上10點開放道路通行，目前僅開放3.5噸以下貨車。

谷關工務段表示，外側基樁裸露尚未完成補強，目前僅開放3.5噸以下貨車，每天早上6點至晚上6點，每兩小時放行10分鐘管制通行，並夜間預警性封閉。

工務段表示，該路段外側基樁共有24支，每支27公尺長，掏空最深的基樁裸露12公尺，未來急需加設預力地錨以補強結構，在補強前無法承受過多載重，故僅能通行3.5公噸以下小貨車。

且地下伏流水仍持續破壞路基，必須頻繁平整路面及維持路基，故每天於上午6、8、10時、中午12、下午2、4、6時各放行10分鐘，夜間進行封閉；台8線107K路段亦因康芮颱風大雨，造成下邊坡路基沖刷，現場機動管制，並於夜間6時後封閉，工務段表示未來將依補強狀況陸續調整管制措施，期能儘速恢復以往路況。

公路局呼籲用路人，大雨過後非必要避免進入山區道路，確保自身安全，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊。

公路局今天搶通台8線83K路段，今天初期開放3.5噸以下貨車通行，並配合107K路段做限制時段管制通行。圖／公路局谷關工務段提供
公路局今天搶通台8線83K路段，今天初期開放3.5噸以下貨車通行，並配合107K路段做限制時段管制通行。圖／公路局谷關工務段提供
公路局今天搶通台8線83K路段，今天初期開放3.5噸以下貨車通行，並配合107K路段做限制時段管制通行。圖／公路局谷關工務段提供
公路局今天搶通台8線83K路段，今天初期開放3.5噸以下貨車通行，並配合107K路段做限制時段管制通行。圖／公路局谷關工務段提供

康芮颱風 梨山 谷關

延伸閱讀

偽造車牌釀治安、交通安全隱憂　公路局跨機關研議對策

康芮颱風重創台中和平地區 中市建設局團隊還在山上救災

梨山蜜蘋果挺過風災 果農快閃台北、台中3大市集

颱風康芮重創梨山 甜柿蜜蘋果損失2.8億

相關新聞

將3颱共存？ 桔梗、萬宜24小時內有機會生成 粉專曝侵台機率

目前太平洋地區有中度颱風銀杏和2個熱帶性低氣壓TD-27和TD-28，中央氣象署上午表示，TD-28偏南邊不排除還有另一...

公布波波醫師學經歷？ 衛福部長回應了

一名劉姓女醫師去年替李姓女子進行子宮鏡手術，不慎刺穿子宮導致患者死亡，醫師後和家屬以1050萬元達成和解，該醫師被起底，...

整合照顧成長照3.0重點 陳時中：出院準備目標「-1天」

明年即將邁入超高齡社會，整合照顧成政策發展重點。行政院政務委員陳時中表示，未來長照3.0中整合是最重要的，特別是出院準備...

2024退休力論壇／退休準備不及格 聯合報社長游美月：必須加把勁

不到2個月台灣就要進入超高齡社會，聯合報根據超過5千人填答的「六種動物測驗你的退休力」分析國人退休準備程度，平均分數為5...

影／中橫公路梨山段天坑補好終搶通！今先開放3.5噸以下貨車通行

康芮颱風侵襲重創大梨山地區，多處路段出現坍方，中橫公路台8線83K梨山段路面掏空出現天坑，公路局谷關工務段搶修初期遭遇地...

2024退休力大調查公布 來看奧運金牌得主李洋得幾分

根據聯合報最新公布2024年退休力大調查，全民平均分數五十七點五分，創四年新低。即進入超高齡社會，及早安排老後生活是所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。