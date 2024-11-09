影／中橫公路梨山段天坑補好終搶通！今先開放3.5噸以下貨車通行

康芮颱風 侵襲重創大 梨山 地區，多處路段出現坍方，中橫公路台8線83K梨山段路面掏空出現天坑，公路局 谷關 工務段搶修初期遭遇地下伏流水不斷湧出，多次改變工法並增加機具、材料，連夜趕工下昨晚11點回填完畢，今天鋪設鐵板、交通錐後，早上10點開放道路通行，目前僅開放3.5噸以下貨車。

谷關工務段表示，外側基樁裸露尚未完成補強，目前僅開放3.5噸以下貨車，每天早上6點至晚上6點，每兩小時放行10分鐘管制通行，並夜間預警性封閉。

工務段表示，該路段外側基樁共有24支，每支27公尺長，掏空最深的基樁裸露12公尺，未來急需加設預力地錨以補強結構，在補強前無法承受過多載重，故僅能通行3.5公噸以下小貨車。

且地下伏流水仍持續破壞路基，必須頻繁平整路面及維持路基，故每天於上午6、8、10時、中午12、下午2、4、6時各放行10分鐘，夜間進行封閉；台8線107K路段亦因康芮颱風大雨，造成下邊坡路基沖刷，現場機動管制，並於夜間6時後封閉，工務段表示未來將依補強狀況陸續調整管制措施，期能儘速恢復以往路況。