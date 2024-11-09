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太平洋好熱鬧 中颱銀杏+2個熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
目前太平洋地區有中度颱風銀杏，還有2個熱帶性低氣壓。路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有中度颱風銀杏，還有2個熱帶性低氣壓。路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

目前太平洋地區有中度颱風銀杏和2個熱帶性低氣壓，熱低TD-27在菲律賓東方海面，向西移動，時速25公里，最快有機會未來一兩天增強為桔梗颱風。另外，在關島東方海面今天上午有熱低TD-28生成，向西北移動，時速27公里。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，預測TD-27未來路徑，以西行通過呂宋島北部陸地機會最高。初步來看，該系統預測的強度及路徑，都較銀杏颱風偏弱且偏南，可能帶來的降雨及風浪影響就會比較有限。至於中颱銀杏已進入南海，未來將持續朝越南方向前進，並於下周二減弱消散，對台灣沒有太直接的影響。

中央氣象署表示，近期菲律賓東方至關島附近的熱帶洋面為有利熱帶系統發展的大低壓區環境，當中是否有熱帶性低氣壓或颱風發展，氣象署將持續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署 銀杏 颱風

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