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2024退休力大調查公布 來看奧運金牌得主李洋得幾分
根據聯合報最新公布2024年退休力大調查，全民平均分數五十七點五分，創四年新低。即進入超高齡社會，及早安排老後生活是所有人的功課，選擇在29歲從羽球選手身分急流勇退的李洋，今年填寫「六種動物測退休力」得到高分84分，退休代表動物是「王者獅子」，李洋非常謙虛的表示：好好學習生活，是目前最重要的功課。
聯合報開啟國民退休準備工程，每年舉行退休力大調查，去年逾五千人登入會員填寫「六種動物測驗你的退休力」，平均退休準備分數為五十七點五分，為近四年最低；「2024退休力論壇」今天同步登場，今年主題是「延遲轉大人──XYZ的人生使用說明書」，攜手各世代共同尋找創新和實用的終老解決方案。
選擇在29歲從羽球選手身分急流勇退的李洋，頂著奧運雙金光環轉入教職，他認為主要差別是生活角色的改變，「以往身為選手都是在學習如何在場上贏過對手把自己準備好，現在成為老師為人師表，需要照顧好一個團隊，這方面的知識學識都還有待我努力學習。」
過去生活多是訓練和比賽，李洋轉換身分後，有更多時間獨處，「好好學習生活」成為選手退役後的課題，不過身為羽球界有名的「自律」選手代表，李洋表示現在還是在身體能動的情況下，會做一些訓練，想保持好體態。「我認為理想的退休生活就是能夠自給自足，悠然自得就很棒了。」李洋說。
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