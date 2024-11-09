準「桔梗」路徑曝 周末好天氣 下周一又有東北季風

周末好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，東北季風隨北方高壓東移而減弱，而南來的水氣雲層也會隨南海的銀杏颱風逐漸遠離而減少。預測各地天氣將會好轉且回溫，北部及東部天氣多雲時陰短暫陣雨，降雨影響較局限於迎風面北海岸至東北角一帶；高溫約25至29度，低溫約22至24度。中南部大致為晴時多雲，較穩定的天氣；高溫約29至32度，低溫約22至25度，日夜溫差較大。

下周一、周二東北季風再略有增強，林孝儒表示，以迎風北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。下周三東北季風減弱趨勢，後續幾天將轉為偏東風環境，基本上各地氣溫會再回升，僅早晚有涼意，而背風西部天氣仍較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。

颱風動態，林孝儒表示，目前中度颱風銀杏已進入南海，未來將持續朝越南方向前進，並於下周二減弱消散，對台灣沒有太直接的影響了。

而今天在菲律賓東方海面，再有熱帶性低氣壓TD27生成，林孝儒表示，未來1、2天有機會增強為今年第23號颱風桔梗，預測未來路徑以西行通過呂宋島北部陸地機會最高。初步來看，該系統預測的強度及路徑都較銀杏颱風偏弱且偏南，可能帶來的降雨及風浪影響就會比較有限。