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搭飛機沒事做？他分享「消磨時間1神招」 爆4萬人共鳴：我也都這樣

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搭飛機沒事做？他分享「消磨時間1神招」 爆4萬人共鳴：我也都這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
不少旅客都會在飛機上刪照片消磨時間。 圖／ingimage
不少旅客都會在飛機上刪照片消磨時間。 圖／ingimage

近年國人的旅遊風氣越來越盛行，有人甚至一年出國好幾次。但搭飛機時，有時候就要花上好幾小時，若是要去歐美，加上轉機，可能就要花一天時間，有人分享了自己在飛機上消磨時間的方法，引起4萬人共鳴。

網友在社群平台「threads」發文分享，所有人搭飛機不知道要幹嘛的時候，就能「開始刪手機相簿的照片」。

此文一出馬上引起網友共鳴，至今已經超過4萬按讚數，不少人也表示「肯定從第一張照片開始滑」、「去程的時候是刪照片，回程的時候是整理這趟旅行的照片回家發文！超完美」、「真的！刪好刪滿！但回程照片又滿了」、「因為知道絕對要空出記憶體才能拍照」。

也有人分享自己打發時間的方法，「我最喜歡的就是盯著實時飛行距離地圖發呆，超好看」、「我都一直睡欸⋯⋯⋯⋯很神奇」、「搭機前先下載好電影或韓劇，不然就是聽已經下載可以離線聽的音樂」、「看電子書！下載到閱讀器就可以離線閱讀」、「還有玩糖果遊戲」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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