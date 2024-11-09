下周3颱生成？ 是否靠近台灣有2關鍵、很小隻反而可能威力強

已經11月，仍可能有颱風接力生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，異常偏強且偏北的太平洋高壓，高壓南側出現了排排站的東風波動系統，除了銀杏颱風，還有92W、93W、94W，共有3個波動呈現等間距的排列，裡面則是包含了4個熱帶擾動，「真的是一點都不像11月，熱鬧滾滾」。

吳聖宇表示，未來這些擾動大致都會沿著高壓邊緣移動，除了已經進入南海的銀杏颱風，另外3個擾動大致都會先往菲律賓靠近，過程中也都不排除有發展的機會，變成熱帶低壓或颱風都有可能。

吳聖宇說，比較麻煩的是，接下來大陸上仍會有西風短波槽東移，造成高壓西側邊緣的東退跟西伸變化，台灣剛好就在這個高壓變化的區域內，也就是擾動可能的轉向區域，如果擾動靠近時，西風短波槽讓高壓正好東退，擾動就有可能比較往北轉向，靠近台灣。

反之，如果擾動靠近時剛好遇到高壓西伸，吳聖宇表示，持續西移進入南海的機會就高，因此這些擾動未來的變化可說是十分微妙，擾動本身的移動速度以及短波槽的移動發展程度都是關鍵，目前都還說不準，需要持續觀察與留意。

從預報中也可以看出，從銀杏颱風到後面這幾個擾動，「都是很小隻的系統」，吳聖宇表示，呈現相當典型的東風波擾動特性，跟先前潭美、康芮這種季風槽擾動的巨大體型可說是完全不同。

吳聖宇表示，個頭小的系統比較有機會自立自強發展起來，只要環境條件還不差就有機會發展，有時候還會發展到意外的強大，像銀杏就變成一顆威力驚人的小鋼炮。

但是，他說，這種小颱風的移動方向的變動性也很大，只要周邊環境有些變化，路徑就可能會跟著出現改變，可預報度有點低，下周看來會是很值得觀察、注意的1周，也提醒大家要隨時留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。