天氣展望 氣象署：2地區降雨機會增 仍有熱帶擾動訊號

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周受颱風外圍雲系影響，偏東風環境，降雨較集中於東半部，其他地區以多雲到晴的天氣為主。第2周起東北季風有增強的趨勢，周圍水氣略增，氣溫稍降，迎風面的北部及東半部降雨機會增加。此外，未來2周南海及菲律賓附近海域仍有熱帶擾動訊號，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。