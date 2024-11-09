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3個颱風接力生成？粉專指這2個要留意 1情況不排除往台灣接近

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將有3個颱風接力生成？ 粉專指這2個要留意 1情況不排除往台灣接近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
11月西北太平洋上同時有4個熱帶系統。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
11月西北太平洋上同時有4個熱帶系統。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

熱帶洋面仍十分熱鬧，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，11月西北太平洋上同時有4個熱帶系統，其實並不是太罕見。菲律賓以東北緯20度以南洋面，海溫基本都還適合擾動發展。

要等到隆冬降臨時，「觀氣象看天氣」表示，太平洋高壓往南退到北緯15度時，熱帶系統的活躍期才可望到一段落。至少目前到下周還沒有看到明顯得冷空氣南下，副高勢力還在。

「觀氣象看天氣」表示，預估未來海面上的其他3個擾動，都有形成颱風機會，時間約在2、3天以後。92W預估直接通過呂宋島，比較要留意的是93W及94W，未來到下周後期，擾動預估順著副高駛流，西移到菲律賓東方近海時，若剛好有西風槽東移（冷高壓南下），擾動才有機會被往北勾走，進而往台灣方向接近，但一切還是等熱帶低壓生成以後再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

菲律賓 颱風

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