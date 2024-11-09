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3個颱風接力生成？粉專指這2個要留意 1情況不排除往台灣接近

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1張圖看熱帶擾動排排站 未來2周注意發展 氣溫將比以往偏暖

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
周末迎好天氣，西北太平洋地區熱帶擾動排排站。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末迎好天氣，西北太平洋地區熱帶擾動排排站。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

周末迎好天氣，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天東北季風將會減弱，且隨南來的雲層也會減少。各地天氣將穩定且回溫。北部及東部天氣多雲短暫陣雨，但降雨影響程度將會減小，預測高溫約27至30度，低溫約22至24度。中南部晴時多雲，較穩定的天氣，預測高溫約29至32度，低溫約22至25度，日夜溫差還較大。

不過，天氣風險公司說，下周一、周二東北季風再略有增強，以迎風北部及東部地區降雨略增多及溫度略降為主，但季風強度偏弱，影響較有限。

下周三起東北季風減弱，天氣風險公司表示，且後續幾日將轉為偏東風環境，背風西部天氣相對還是比較穩定，僅東部有局部短暫陣雨影響。氣溫方面僅早晚較有涼意。

天氣風險公司說，中度颱風銀杏已進入南海，未來將持續位於南海朝越南方向前進，下周三就會逐漸減弱消散，大致上對台灣沒有太直接的影響了。

近期是否還有颱風發展？天氣風險公司表示，下周菲東洋面仍有熱帶系統活動發展跡象，除了未來兩周仍要觀察洋面是否有熱帶系統發展外，因北方冷高壓勢力偏弱，台灣受東北季風影響相對有限，氣溫感受上比以往較偏暖，但還是要留意日夜溫差，早晚時段適時添加衣物，防範感冒。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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