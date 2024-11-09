大雨特報 白天氣溫回升上看31度 下周一東北季風再增強

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署說，今天東北季風減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，北部、東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，今天會比昨天回升一些，預測各地及澎湖、金門低溫約21至23度，馬祖20度，高溫北部及東半部約27至29度，澎湖26度、金門27度、馬祖23度，中南部30、31度，中南部日夜溫差大。

明天東北季風較弱，迎風面降雨較少，氣溫持續回升；基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，下周二、下周三晨東北季風影響，此波東北季風冷空氣並不強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，但水氣稍增多，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周三白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐漸回升，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。下周四、下周五轉東風，迎風面東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周六至18日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。