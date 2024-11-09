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2024退休力大調查／張博安 全馬跑400場 69歲學游泳

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
馬拉松跑者張博安。記者曾原信／攝影
馬拉松跑者張博安。記者曾原信／攝影

人稱「安哥」的張博安，是重量級馬拉松人物，除曾擔任台灣成立最久的長跑俱樂部會長，自一九九八年開跑迄今，完成了超過四百場全馬。八年前與友人閒聊：「我們來划龍舟好嗎？」於是「大力山龍舟隊」從兩個人擴展至一百多人，涵蓋老中青，每年參加台北國際龍舟錦標賽。

安哥家中擺滿馬拉松獎牌、獎盃，他四十三歲才接觸長跑，第一次參加馬拉松不懂配速，抵終點時如廁半小時竟排出血尿，這個插曲一直被當成趣事回憶。兩年前完成北竿硬地超級馬拉松後，安哥把運動觸角伸向其他項目，身影出現在山林百岳、足球場上，還報名救生員檢定。

「別看我陸地活動一把罩，活到這麼大竟不會游泳！」安哥六十九歲鼓起勇氣學游泳、報考救生員，隔年以七十歲高齡考取，他希望未來能站上日月潭萬人泳渡的救生浮台，幫忙餵食泳者、維護安全。他認為，人生就是要勇敢做夢、努力嘗試，一直害怕年紀，只會失去圓夢機會。

人生七十才開始，這句話應證在安哥身上。他自認是心裡住著小男孩的老頑童，今年與太太到瑞士遊玩時，從飯店看到許多人玩滑翔翼，馬上問導遊：我想試看看。礙於時間不夠只好作罷，但回台後又忙著接觸排球、練習健步足球，也報名明年世界壯年運動會，一刻都閒不下來。

他坦言，年紀會局限老化的身體，但夢不止息，就有動力前行。對於變老，心情愉快最重要，愜意自在面對身分證的數字。安哥用「獨立但不孤立」勉勵同齡層，保持心態年輕，就是延緩老化最好方法。

人生 老化 馬拉松

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