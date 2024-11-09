2024退休力大調查／宋小琴 栽進日本舞 愈跳愈年輕

一提到日本舞踊，多數人腦海會浮現電影「藝伎回憶錄」的畫面，這項日本傳統表演藝術，動作優雅、手持小道具，並以和服的袖兜展現故事性。步入耳順之年的宋小琴，當初因為看到美麗的浴衣，一頭栽進日本舞蹈藝術的世界。

宋小琴喜歡學習繪畫、拼布，廿多年前這些才藝課都很貴，看到社大開課馬上報名。接觸日本舞踊，師承華山流宗家，取得師範資格，從學生變老師。宋小琴曾是公家單位人員，每天規律生活，後來要扮演職業婦女、照顧者，壓力大喘不過氣，先生鼓勵她去上課，展開人生新的一頁。

宋小琴非常珍惜寶貴的學習時刻，同學、老師互相鼓勵，成為最堅強的後盾。面對超高齡社會，宋小琴認為「不斷學習」是最好解方，讓人回到年輕狀態，她有一位八十五歲學員，即使容貌老去，在認真打扮、梳化那一刻，身心彷彿回到少女。

日本舞踊的精髓在於「沉」，保持一顆堅定不移的心，眼神傾注全力專注前方；身穿優美典雅的和服或浴衣，在動靜之間演繹出優美典雅。宋小琴分享，這項舞蹈非常適合全齡體驗，能訓練核心肌群、矯正姿勢不良，「只要穿上和服就會自然抬頭挺胸，緩解了肩痛、背痛的毛病。」

跟熱愛學習的人一起，宋小琴愈活愈年輕，現在課堂上有比自己小的上班族，也有退休的資深姊姊，看到學員認真跟上節奏，笑著享受學習過程，她堅定信念：「我想跳到不能動為止！」宋小琴鼓勵，「不要覺得這個年紀了，怎麼還可能跳舞呢？」只要身體動起來，就是健康的開始。