快訊

獨家專訪／高中生搭捷運遭女子持刀劃傷臉 勇警衝上前奪刀

聽新聞
0:00 / 0:00

2024退休力大調查／宋小琴 栽進日本舞 愈跳愈年輕

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
日本舞踊老師宋小琴（中）。記者曾吉松／攝影
日本舞踊老師宋小琴（中）。記者曾吉松／攝影

一提到日本舞踊，多數人腦海會浮現電影「藝伎回憶錄」的畫面，這項日本傳統表演藝術，動作優雅、手持小道具，並以和服的袖兜展現故事性。步入耳順之年的宋小琴，當初因為看到美麗的浴衣，一頭栽進日本舞蹈藝術的世界。

宋小琴喜歡學習繪畫、拼布，廿多年前這些才藝課都很貴，看到社大開課馬上報名。接觸日本舞踊，師承華山流宗家，取得師範資格，從學生變老師。宋小琴曾是公家單位人員，每天規律生活，後來要扮演職業婦女、照顧者，壓力大喘不過氣，先生鼓勵她去上課，展開人生新的一頁。

宋小琴非常珍惜寶貴的學習時刻，同學、老師互相鼓勵，成為最堅強的後盾。面對超高齡社會，宋小琴認為「不斷學習」是最好解方，讓人回到年輕狀態，她有一位八十五歲學員，即使容貌老去，在認真打扮、梳化那一刻，身心彷彿回到少女。

日本舞踊的精髓在於「沉」，保持一顆堅定不移的心，眼神傾注全力專注前方；身穿優美典雅的和服或浴衣，在動靜之間演繹出優美典雅。宋小琴分享，這項舞蹈非常適合全齡體驗，能訓練核心肌群、矯正姿勢不良，「只要穿上和服就會自然抬頭挺胸，緩解了肩痛、背痛的毛病。」

跟熱愛學習的人一起，宋小琴愈活愈年輕，現在課堂上有比自己小的上班族，也有退休的資深姊姊，看到學員認真跟上節奏，笑著享受學習過程，她堅定信念：「我想跳到不能動為止！」宋小琴鼓勵，「不要覺得這個年紀了，怎麼還可能跳舞呢？」只要身體動起來，就是健康的開始。

和服 日本 浴衣

延伸閱讀

台灣香蕉銷日本 今年逾5.4萬茨城學童享用

「我想跳到不能動為止！」 宋小琴愛上日本舞踊 從習舞學生變社大老師

UNIQLO、無印良品台灣也有「還會特地去日本買嗎？」 網提2因素：一定要

日本進入流感全國流行期 患者數估約4萬人發布時間比往年早

相關新聞

川廢調查 雲林北港溪海岸段超髒

富邦人壽與荒野保護協會進行「河川廢棄物快篩調查」計畫，今年首度調查雲林北港溪，總計發現九十二萬二○八二公升垃圾，其中海岸...

2024退休力大調查／延遲轉大人 世代課題

全球已有四十個國家和地區進入超高齡社會，不到兩個月後，台灣即將新增為其中一員。高齡人生成為日常，聯合報開啟國民退休準備工...

彭啓明：氣候政策 會遇川普亂流

美國前總統川普確定將再次重返白宮，由於他選前主張發展傳統能源，各國未來在綠能推動、淨零轉型恐將遇到變數。環境部長彭啓明昨...

把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

中央氣象署表示，明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，僅基隆北海岸、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及...

2024退休力大調查／宋小琴 栽進日本舞 愈跳愈年輕

一提到日本舞踊，多數人腦海會浮現電影「藝伎回憶錄」的畫面，這項日本傳統表演藝術，動作優雅、手持小道具，並以和服的袖兜展現...

2024退休力大調查／張博安 全馬跑400場 69歲學游泳

人稱「安哥」的張博安，是重量級馬拉松人物，除曾擔任台灣成立最久的長跑俱樂部會長，自一九九八年開跑迄今，完成了超過四百場全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。