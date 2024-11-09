2024退休力大調查／老人不老 運動是防老化利器

6種動物 男女比一比 製表／林又旻、魏忻忻 圖／聯合報提供 進入超高齡社會，每五人就有一人六十五歲以上，但六十五歲真的就老了嗎？發表於「Research Square」期刊的研究顯示，「60+」的嬰兒潮世代因生活與醫療條件改善，平均比過去「年輕」十歲，人類益發年輕，「延遲轉大人」，應重新建立對老的定義。

哥倫比亞大學教授比爾德（John Beard），蒐集英格蘭近一萬五千名逾六十歲以上者資料，針對步行速度、握力、平衡感、記憶力進行分析，發現與前幾代人相比，如今七十歲的身心狀況更加年輕，一九五○年出生者於六十八歲的健康狀況，與一九四○年出生者的六十二歲一樣，「或許七十歲應成為新的六十歲。」

身心條件好 老人門檻上移

不只身體變年輕，德國柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）研究團隊，針對一萬四千人詢問，「哪個年齡是老人？」一九一一年出生者於六十五歲時，回答七十一歲；一九五六年出生者，六十五歲時卻回答七十四歲，如今被視為老人的年齡有延後趨勢。

聯合報退休力大調查也有類似的發現，高齡者在「健康」得分優於其他族群，覺得健康狀況「很好」比率隨年齡增加，七十五歲以上有二成五，四十歲到四十九歲僅百分之八點五五；高齡者也願意投資健康行為，每三年健檢比率以六十五至六十九歲最高，逾八成，其中男性為七成七，高於女性的六成九。

每周運動五次且每次卅分鐘以上，也是七十五歲以上最高，近五成五，年齡愈輕，沒運動習慣比率愈高。天天五蔬果以六十五到六十九歲最為力行，達五成五；攝取堅果與年齡成正比，未滿卅歲僅二成，六十五歲以上逾六成五。

選全穀類為主食也以七十五歲以上最高，達五成四，其餘年齡層皆未達半數。動腦、閱讀有助避免失智，有閱讀習慣也以七十五歲以上最高，超過八成。

年齡是數字 不是治療分類

關渡醫院院長陳亮恭指出，退休年齡六十五歲，最早是一八八○年德國俾斯麥提出，一開始是福利保障概念，但被沿用為「老人」定義，其實許多西方國家已不再以年齡設限，在美國，若因年齡被要求退休會被視為歧視。年齡只是數字，即使是臨床醫學提供治療，多以健康狀態或功能分類，並非年齡。

台大醫院北護分院院長詹鼎正認為，現在六十五歲長者跟以前大不相同。「老」的門檻已向上移動，若要評斷什麼是老，身體衰弱可視為評斷標準。很多長輩上健身房練深蹲、舉重，根本不需要博愛座，體力比久坐的上班族還好。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，目前六十五歲能領敬老卡，有人感覺是被「認證」的老人，心裡不喜；但有人很開心，享優惠到處玩。六十五歲不是人生分歧點，老人更不應被視為「負債」。

想要保老本 年輕就開始動

張淑卿以前總統馬英九橫渡日月潭為例，由於已七十四歲「高齡」，被限制是「最後一游」，但馬前總統很享受這項活動，也在時間內游完了，體能甚至比年輕人還好，「沒有人會認為馬英九老吧？」

陳亮恭指出，研究發現，同樣年齡老化程度較慢，除了好基因，就是平時維持運動。詹鼎正提醒，運動是預防老化不二法門，年輕時就要規律運動，有助「保老本」，不要用年齡來斷定老年，不管幾歲都要有一顆學習的心，就能「老人不老」。