川廢調查 雲林北港溪海岸段超髒

富邦人壽與荒野保護協會進行「河川廢棄物快篩調查」計畫，今年首度調查雲林北港溪，總計發現九十二萬二○八二公升垃圾，其中海岸段平均每公里有多達六四三袋垃圾，汙染程度達E級「超髒」。

對此，雲林縣環保局指出，北港溪位處嘉義縣與雲林縣交界，管理權責為第五河川分署，會和嘉義縣環保局及第五河川分署共同研議改善對策。第五河川分署副分署長李俊霖則說，將優先辦理熱區河段範圍垃圾清運。

河岸段汙染程度「髒亂」

荒野保護協會自二○二○年起展開河川廢棄物快篩調查行動，以台北淡水河為起點，至今已盤點出五條河川的河岸廢棄物熱點。今年除了北港溪外，還調查台中烏溪、大台北淡水河。發現塑膠垃圾仍居河川廢棄物之首，包括塑膠袋、塑膠瓶罐、飲料杯、免洗餐具等。

北港溪是孕育雲嘉平原農業發展的重要灌溉河川，荒野保護協會指出，北港溪川廢調查包括北港溪、虎尾溪、雲林溪、梅林溪、林仔頭溪等河岸段及出海口，發現逾九十二萬公升垃圾，以每袋十四公升換算，河岸段平均每公里三一三袋，汙染程度為Ｄ級「髒亂」，海岸段則顯示為E級「超髒」。

值得注意的是，因紅樹林植被及漲退潮影響淤堵大量廢棄物，導致北港溪出海口及近海口段成為全流域最首要的垃圾集中點，農田圍繞且人跡稀少的虎尾溪與雲林溪交界，亦發現許多成袋垃圾、大型建築廢棄物棄置以及就地焚毀垃圾痕跡。

兩公里海岸線全寶特瓶

荒野保護協會海洋專員徐筱珺表示，北港溪海岸段養殖產業盛行，漁業廢棄物占比達五成，廢棄塑膠瓶罐容器亦廣泛可見，也發現長達一、兩公里的海岸線都是寶特瓶。

至於台中烏溪，全長約二一四公里，共發現六十三萬五千多公升的垃圾，儘管垃圾總量較三年前調查減少四成，不過發現垃圾熱點向中上游移動，其中大坑、草湖地區的防波堤下、隱密草叢、橋下等河道邊，都藏有大量成袋垃圾、大型家具、建築廢棄物等，造成八成垃圾集中在百分之十七的河段，集中度較三年前更高。

淡水河河岸則發現一萬八三一八袋垃圾，儘管垃圾總量較去年減少超過一半，不過荒野保護協會表示，今年發現新店溪左岸，近永福橋與福和橋與大窠溪為民眾棄置垃圾熱點，主要類型仍為一次性飲食塑膠垃圾，需要政策配套改善川廢汙染。

雲林縣環保局長張喬維說，北港溪出海口一帶的廢棄物，會與嘉義縣環保局協商擴大淨灘或認養方式處置。至於內陸河床區，除與嘉義縣合作加強虎尾到北港河段的農廢管理，也建議五河分署結合AI科技防災系統，增加監控功能，防制廢棄物任意傾倒。

新北市環保局表示，除透過源頭減量政策外，也會搭配稽查管制手段及各項河岸廢棄物清除工作。