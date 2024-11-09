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健康你我他／媽媽失智住榮家 三班人力照顧

聯合報／ 文／張健常（新北新店）
作者女兒帶愛犬到台南榮家看奶奶。圖／張健常提供
作者女兒帶愛犬到台南榮家看奶奶。圖／張健常提供

很長一段時間，媽媽獨居在台北，平時她還能弄點簡單吃的，但因罹患類風濕關節炎，多半需要旁人協助。我婚後因工作定居於台南，三番兩次勸她搬來南部住，小孩也希望能和奶奶住在一起，可是老人家卻不為所動。十幾年來想盡孝道，便得利用假日舟車勞頓往返，已習以為常。

暗忖可能家裡空間不大，猜媽媽想有自己獨立的空間，因此看中離家不遠處新建的一棟大樓，室內含雙主臥共四間房，三面採光前後陽台，戶外公園草木扶疏，看了兩次就簽約下訂了，連房價都用媽媽的生辰月日和建商談妥。以為先斬後奏能博得歡欣，豈料交屋後媽媽根本沒興趣。

有次連哄帶騙載媽媽南下，車都開到新房門口，她堅持不下車，連看一眼都不想，眼看近千萬的貸款，只好委託仲介將房出租減輕壓力，繼續過著南北奔波的日常。

終究是造化弄人，八年前媽媽在國外摔斷腿，醫院躺了快一周排到手術，出院沒幾天，我就推著輪椅搭機一同返台，休息一晚直接帶回我家，把主臥室讓給媽媽睡，完全無行動能力的她，只好乖乖就範。

如今媽媽已經重度失智，生活無法自理亦無法言語表達，除了我幾乎不認得其他人，費了一番工夫，讓媽媽住進台南榮家樂智堂頤養天年。有三班人力充分照顧，吃喝拉撒正常別摔跤，就是我僅有的期盼了。

台南 獨居

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