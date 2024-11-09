院長講堂／台南醫院新化分院院長張耀仁 帶領醫護轉守為攻 深入社區設點看診

衛福部台南醫院新化分院是守護台南山區醫療的唯一地區型綜合醫院，區域內約有13萬人口，以高齡長者為主，新化分院院長張耀仁帶領醫院「轉守為攻」，即使醫護人力吃緊，依舊主動深入社區設點看診，進一步宣講、篩檢，希望能幫助長者早期發現問題、早期治療。

守護偏鄉 及早治療預防

台南醫院新化分院成立於2001年，服務對象以高齡長者居多，在新化分院服務約5年的張耀仁認為，「醫師不應只在醫院看門診，更要走出醫院、走進社區。」近年他率領醫療團隊與在地社區、廟宇等合作，將門診資源導入山區鄉鎮社區，讓醫護人員能夠向外延伸提供服務。

隨著醫療技術與時俱進及民眾健康意識提升，疾病型態不斷改變，身為肝膽腸胃科醫師的張耀仁指出，早年很常見的胃癌病例已逐漸減少，取而代之的是胃食道逆流、脂肪肝等文明病逐年增多，三高族群也增加不少，主要與現代飲食習慣造成代謝症候群有關。

「長者常見因三高、心臟病、糖尿病等慢性疾病就醫，但很多人都是等到出現明顯症狀時才會就醫。」張耀仁說，新化分院於是決定主動出擊，除替長者治療慢性病外，更要讓民眾在疾病尚屬早期發展時，就及早介入治療並預防，守護偏鄉民眾的健康。

患者致謝 醫護付出值得

張耀仁分享，之前有一名婦人因肚子不舒服就診，檢查發現膽囊發炎，建議婦人應前往大型醫院進一步治療，且可能需要開刀，後來婦人完成手術治療後，在家屬陪同下回診，家屬說「若再不開刀，恐會危及生命。」一再向他表達感謝之意。

「醫師就像病人的垃圾桶」，張耀仁認為，來醫院看病的人，大多是身體不舒服、都不太開心，很多人是來「倒垃圾」的，所以每當患者反饋一句簡單的「謝謝」，都會讓醫護同仁感到「做這件事情是有意義的」，更是幫助一個家庭。

籌建宿舍 將供日照服務

現今護理人力吃緊，醫護人員都要身兼多職，新化分院目前病床有64床，包括急性病床47床及慢性病床17床，但只開到40床，院方除積極招募醫護人員外，因醫院地處偏遠也籌建員工宿舍，以留住人才，未來宿舍1樓會規畫長照關懷據點提供日間照護服務，肩負起衛福部照顧偏鄉民眾之責任。

張耀仁強調，新化分院除有總院積極協助提升優質醫療照護外，更積極與成大醫院合作經營，建立各種合作模式，創造醫院及偏遠地區就醫民眾雙贏局面。

張耀仁喜歡走訪台灣東部，因風景優美，也很紓壓。圖／新化分院提供

養生祕訣 每天走8千步

現代人的文明病日益增加，張耀仁是肝膽腸胃科醫師，因此他的養生祕訣很簡單，強調均衡飲食、規律運動、保持心情愉快。三餐以多補充蛋白質及蔬果為主；每天走路8000步以上或是快走運動，若工作忙碌，就會在醫院上下樓時多爬樓梯，維持一天的運動量。

張耀仁的兒子很喜歡打籃球，假日閒暇時，他會陪小孩玩一下籃球，雖然可能無法下場對打，但他會在場邊幫忙撿撿球、簡單投籃互動，不僅能夠運動，更能促進親子關係。

「人生不如意事十常八九，因此要活在當下，心存感謝。」張耀仁面對工作壓力大時，會先深呼吸，讓自己平靜下來，重新思考有沒有什麼地方可以做得更好，平時則喜歡到花東地區走走，看看優美的風景，有時候也會到棒球場看場球賽，跟旁邊的人喊一喊，發洩一下情緒或壓力。