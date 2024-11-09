愛肝達人站／人云、亦云、馬雲，到底要聽誰的？
老王失眠，晚上老是睡不著，遍求名醫，每人說法都不一樣。
西醫：我開安眠藥給你，你試看看。
吃了幾次還是睡不著。聽人家說，這要從中醫調理生理試試，於是去看了中醫。
中醫開了藥說：這個中藥，可調理你的身心，溫和沒副作用，你試試。
吃了幾個月還是沒效。
最後求教於一個100歲的長者，長者說：有三招。
第一招：換藥吃看看。
第二招：換床睡看看。
第三招：換人睡看看。
果然用了第三招以後就好睡了。
生了病，就像睡不著一樣，很多人會遍訪名醫，求教左鄰右舍、好友或三姑六婆。現在網路發達，資訊取得容易，但也因此常會不知所云，到底哪一個才對？
術業有專攻，當然第一個要請教專家，尤其醫療科技那麼進步，醫師即使萬能，會的專業也只是醫學許多科中的一種而已，因此一定要找到最專門的醫師。
其次，每個醫師個性不同，有些醫師生性保守，會請你再觀察，有些醫師會請你直接開刀切除。不管如何，把病人當成自己家人的醫師，較資深的醫師，較仁心的醫師，生性較客觀的醫師，大概就是你要找的醫師。
例如肝臟長了一個三公分的腫瘤，如果在幾十年前大概只有手術切除一途，慢慢地，栓塞治療出現，可以放導管將肝癌的血管堵死，使腫瘤壞死，也可以用電燒的方法將腫瘤熱死，也可以用冷凍方法將腫瘤凍死，如果以上方法不適宜，最近幾年還有免疫療法，有30%的病人可以達到有效地控制。到底如何是好，常讓病人無所適從。
一般人得了肝腫瘤通常第一步會去打聽別的病人怎麼做，就是人云亦云，照著別人說的方法去做，但對方可能是一面之詞或非專家，所說的不一定適用於自己，此時有人會開玩笑的建議你去找馬雲看看。馬雲代表是專家，大陸網路行銷的高手，他的話對於企業而言大概是對的，但醫療就不一定對了。因此一定要找真正的專家求智慧，根據自己腫瘤的特性去治療，才不會耽誤了自己的身家性命。
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