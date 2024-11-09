彭啓明：氣候政策 會遇川普亂流

美國前總統川普確定將再次重返白宮，由於他選前主張發展傳統能源，各國未來在綠能推動、淨零轉型恐將遇到變數。環境部長彭啓明昨坦言，川普的能源政策的確會讓全球氣候變遷遇短暫「亂流」，不過環境部的淨零目標不會動搖。

環境部昨舉辦「COP29戰情中心」記者會，彭啓明被問及川普的當選，是否對我國能源政策造成影響。彭啓明說，川普過往執政的四年，全球氣候變遷曾「蹉跎」過一段時間，尤其美國在能源轉型扮演重要角色，當時的確造成顯著的影響。

不過彭啓明也說，無論川普上任後的政策怎麼推動，環境部的淨零目標不變，不過會視情況調整策略，像這次在「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會」（UNFCCC COP29）期間成立「戰情中心」的一大目標，就是要觀察各國氛圍、找到台灣自己的路。

彭啓明表示，「現在要說調整還太早。」自己的立場很堅定，就是考量整體的淨零路徑，也維護台灣權益，更要符合國際淨零的需求。

彭啓明說，「川普是非常有企業概念的人。」儘管在環保的思維不同，相信透過不同方式的合作，能與川普政府有良好的銜接。他也提醒，特斯拉執行長馬斯克也是川普此次的親密戰友之一，未來川普的能源政策會採取什麼路線還很「微妙」。