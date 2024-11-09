快訊

獨家專訪／高中生搭捷運遭女子持刀劃傷臉 勇警衝上前奪刀

聽新聞
0:00 / 0:00

彭啓明：氣候政策 會遇川普亂流

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
環境部長彭啓明出席「COP29戰情中心」記者會。記者葉信菉／攝影
環境部長彭啓明出席「COP29戰情中心」記者會。記者葉信菉／攝影

美國前總統川普確定將再次重返白宮，由於他選前主張發展傳統能源，各國未來在綠能推動、淨零轉型恐將遇到變數。環境部長彭啓明昨坦言，川普的能源政策的確會讓全球氣候變遷遇短暫「亂流」，不過環境部的淨零目標不會動搖。

環境部昨舉辦「COP29戰情中心」記者會，彭啓明被問及川普的當選，是否對我國能源政策造成影響。彭啓明說，川普過往執政的四年，全球氣候變遷曾「蹉跎」過一段時間，尤其美國在能源轉型扮演重要角色，當時的確造成顯著的影響。

不過彭啓明也說，無論川普上任後的政策怎麼推動，環境部的淨零目標不變，不過會視情況調整策略，像這次在「聯合國氣候變化綱要公約第廿九屆締約方大會」（UNFCCC COP29）期間成立「戰情中心」的一大目標，就是要觀察各國氛圍、找到台灣自己的路。

彭啓明表示，「現在要說調整還太早。」自己的立場很堅定，就是考量整體的淨零路徑，也維護台灣權益，更要符合國際淨零的需求。

彭啓明說，「川普是非常有企業概念的人。」儘管在環保的思維不同，相信透過不同方式的合作，能與川普政府有良好的銜接。他也提醒，特斯拉執行長馬斯克也是川普此次的親密戰友之一，未來川普的能源政策會採取什麼路線還很「微妙」。

川普 彭啓明 淨零

延伸閱讀

稱川普是「白宮最好朋友」 內唐亞胡能如願以償？專家搖頭揭原因

川普計畫「迅速和平協議」停戰 澤倫斯基潑冷水：要公平結局

40億美元客機訂單如保護費 賴士葆：台海戰事有保護？

低調「冰女」如何讓川普讚不絕口？5要點認識首位女性幕僚長

相關新聞

川廢調查 雲林北港溪海岸段超髒

富邦人壽與荒野保護協會進行「河川廢棄物快篩調查」計畫，今年首度調查雲林北港溪，總計發現九十二萬二○八二公升垃圾，其中海岸...

2024退休力大調查／延遲轉大人 世代課題

全球已有四十個國家和地區進入超高齡社會，不到兩個月後，台灣即將新增為其中一員。高齡人生成為日常，聯合報開啟國民退休準備工...

彭啓明：氣候政策 會遇川普亂流

美國前總統川普確定將再次重返白宮，由於他選前主張發展傳統能源，各國未來在綠能推動、淨零轉型恐將遇到變數。環境部長彭啓明昨...

把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

中央氣象署表示，明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，僅基隆北海岸、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及...

2024退休力大調查／宋小琴 栽進日本舞 愈跳愈年輕

一提到日本舞踊，多數人腦海會浮現電影「藝伎回憶錄」的畫面，這項日本傳統表演藝術，動作優雅、手持小道具，並以和服的袖兜展現...

2024退休力大調查／張博安 全馬跑400場 69歲學游泳

人稱「安哥」的張博安，是重量級馬拉松人物，除曾擔任台灣成立最久的長跑俱樂部會長，自一九九八年開跑迄今，完成了超過四百場全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。