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全國原住民拳擊賽登場 原民會允加碼栽培體育人才

中央社／ 台北8日電

第9屆全國原住民拳擊錦標賽8日至10日在屏東縣立體育館舉行，超過200人報名，歷屆最多。原民會主委曾智勇肯定原住民在拳擊運動耀眼表現，原民會規劃明年投入2億元栽培體育人才。

原住民族委員會發布資訊指出，曾智勇Ljaucu‧Zingrur今天參加拳擊錦標賽開幕典禮，致詞時特別肯定原住民族運動員在體壇表現活躍，拳擊賽事上更是耀眼，並鼓勵參賽選手們「拳」力以赴、擊出佳績。

原民會指出，明年將投入新台幣2億元，從基層栽培原住民體育人才，讓更多優秀選手發光發熱。

曾智勇也細述原住民族選手在2024巴黎奧運會的優異表現，國內參賽選手共60名，其中原住民族選手計有13名，拳擊選手就占3名，分別是男子63.5公斤級的排灣族賴主恩、男子71公斤級的甘家葳，以及勇奪女子66公斤級銅牌的阿美族抗癌拳擊鬥士陳念琴。

原住民 曾智勇 體育館

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