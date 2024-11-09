2024退休力大調查／延遲轉大人 世代課題

全球已有四十個國家和地區進入超高齡社會，不到兩個月後，台灣即將新增為其中一員。高齡人生成為日常，聯合報開啟國民退休準備工程，每年同步舉行退休力大調查，去年逾五千人登入會員填寫「六種動物測驗你的退休力」，平均退休準備分數為五十七點五分，為近四年最低。

平均餘命延長，讓每個世代都「延遲轉大人」，同樣是廿五歲，嬰兒潮世代已結婚生子，Z世代卻正準備出社會工作；唐宋八大家之一的韓愈，年未四十即視茫髮蒼，如今六十五歲是法律定義的老人，但許多人依然活力健康，人生歲月悠長，即將開啟新的篇章。

退休準備平均分數 4年新低

關渡醫院院長陳亮恭表示，現在是人類歷史上最長壽的時代，年齡只是數字，高齡不等於衰老，醫學與公衛進步，超高齡社會也就表示集體長壽，過去從未有過，大家一起「延遲轉大人」，各世代共同面對，一起尋找面對「老」的解方。資深媒體人高愛倫則說，人生只有退場，沒有退休，即使從職場退休，也不代表退出工作和人際關係。

延遲轉大人，儲備退休力不可或缺，「退休準備指標─六種動物測驗你的退休力」於二○二一年推出後，逾三萬人登入會員並填寫評量，了解自己退休準備的優勢與不足。但根據近四年統計，填答者退休準備平均分數始終未及六十分，分數最高是二○二二年的五十九點三分，今年五十七點五分為最低。

健康和社會連結 分數都偏低

退休力指標以六種動物代表不同的退休準備樣態，分數最高的「王者獅子」準備最充分，占二成五；其次「翩翩蝴蝶」占一成七、「暖男水豚」占一成四；「好奇海豚」、「慢慢樹獺」和「做自己貓熊」的平均分數皆不及六十分，總共占了四成四。

退休準備指標評估五個核心能力，分別是財務、健康、社會連結、活躍好學與自在獨立。調查顯示，健康和社會連結分數偏低，今年僅五十三點八分和五十點九分；若以性別分析，女性在健康和社會連結、自在獨立表現較優，男性則在財務和活躍好學超越女性。

退休後願續工作 比率再創高

「退休之後，有沒有打算繼續工作？」回答繼續工作比率再創新高，接近四成八，以卅歲到四十九歲社會中堅比率最高，打算繼續工作者超過半數。財務壓力很可能是退休後不放棄工作的原因之一，調查發現，知道可領多少退休金但覺得不夠者，高達六成五，覺得足夠者不到兩成。

政大教授、台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲分析，通貨膨脹是許多退休族群必須思考的問題，若以通脹率每年百分之二點五至三，退休金在未來卅年將需增加至一點五倍以上，且退休後資產增值潛力降，若想維持相同購買力，意味現階段儲蓄和投資策略必須調整，提早進行財務規畫至關重要。

退休力論壇今登場 終老諮詢

為攜手各世代共同尋找創新和實用的終老解決方案，「二○二四退休力論壇」今天登場，今年主題是「延遲轉大人──XYZ的人生使用說明書」，論壇講者包王儷玲、陳亮恭、高愛倫等，博覽會現場還有退休理財規畫顧問群，一對一解盤理財狀況、肌力大挑戰、二度就業與善終等。

去年隨論壇發行的「以防萬一手冊─財務筆記本」大受歡迎，今年持續分享聯合報獨家製作「以防萬一手冊─終活筆記本」，幫助留下屬於自己的善終決定。

歡迎大家填答「退休準備指標─六種動物測退休力」，定期自我檢視，評量退休攻略是否需要校正調整。「二○二四退休力大調查」系列報導，今天起一個月每周六在聯合報橘世代版面推出。