「孤老」成趨勢陪伴好重要 伊甸調查：逾8成長輩最怕據點不開門

台灣將邁入超高齡社會，孤老宅數量持續增加，「孤獨死」頻傳，一些長輩似乎不再期待明天、未來。伊甸基金會今舉辦「你好，呷飽未？陪孤獨老人期待明天來敲門」記者會，並公佈伊甸全台老人日間照顧中心、社區據點長輩進行生活現況調查，發現獨居及老老照顧比例已近3成，且逐年攀升，呼籲社會一起獨老需求。

根據衛福部111年老人狀況調查，全台灣長者每6位就會有1位陷入憂鬱，同時，台灣65歲以上長者自殺死亡率一直高居各年齡層之首，在快速老化的社會趨勢中，長輩的心理健康也應被重視。伊甸基金會今公布長輩生活現況調查，這次調查共回收193份問卷，主要對象為伊甸老人社區長照機構、社區據點所服務的長輩。

調查發現，有超過7成的長輩若沒到中心或據點時，會覺得「好無聊」。在中心裡最喜歡做的事情有「運動」及「吃飯」，基本需求的滿足、身體機能的維持，是長輩最有感的服務。而提及「現在生活的滿意度」，有超過9成的長輩覺得滿意，並僅不到1成的長輩，過去一個月曾感到憂鬱。在在顯示「陪伴」對老後生活的重要，也是好好變老的關鍵。

今天記者會上，展現大廚氣場的分別是來自伊甸三峽北大社區長照機構的小太陽阿嬤，以及基隆七堵失智據點的潤琳伯伯。72歲的潤琳伯伯，在國外辛勤工作40年後，獨自回台照顧智力障礙的哥哥。哥哥過世後，伯伯經醫院鑑定為失智症，經轉介來到基隆七堵失智據點。

對於低收且獨居的潤琳伯伯來說，自己在家時常感到無聊，到據點上課後才覺得生活有意義。每天早上到據點都會和同學打招呼，幫忙準備中午共餐，下課後也會幫工作人員整理環境，日子充實有趣。伯伯說，這裡是他第二個家，若沒有伊甸，不曉得該何去何從。

高齡84歲的小太陽阿嬤，原本和老伴同住台中，先生去世後一人獨居，兒女將她接到台北同住，並讓媽媽加入伊甸三峽北大社區長照機構。在中心有多元的課程，加上藝術及音樂輔療，小太陽阿嬤變得笑口常開，加上家庭的支持，身體狀況好轉許多，失能失智等級經評估後更從三級降為二級。

伊甸基金會副執行長林文賓表示，在高齡寡居的時代，獨老將成為每個人的課題，伊甸積極在社區裡設立「據點」和「日間照顧」服務，安排適合長輩的課程，並協助資源連結，希望讓每個長輩都能就近找到需要的服務。而對於無法出門的長輩，則透過送餐、居家服務、家訪等，把愛走進獨老家中。邀請社會大眾支持伊甸「老人照顧服務計畫」，支持專線0800-025-885，或上網搜尋「伊甸 老人照顧」。