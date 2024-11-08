部桃慶祝放射師節 感謝「醫療之眼」守護民眾健康

今天是放射師節，衛福部桃園醫院首次辦慶祝活動，讓民眾及醫護一起感受放射師工作的辛勞與意義。

部桃表示，隨著生物醫學影像與放射技術快速發展，醫事放射師的角色在現代醫療體系中愈發關鍵。每年11月8日為國際放射師節，紀念德國物理學家侖琴於1895年發現X光劃時代的研究，並表彰放射師在醫療診斷與患者健康守護上的卓越貢獻。

部桃在慶祝活動透過問答，向民眾介紹各種醫學影像檢查，並結合疾病防治知識和輻射防護小技巧，藉此加強健康知識。現場還展示多樣化的放射醫療設備，包括移動式X光機、傳統X光片、數位X光板、輻射防護鉛衣、輻射偵檢器等，並設置假體讓民眾了解放射檢查的原理，民眾及醫護有機會穿上沉重的輻射防護鉛衣，體驗放射師每日穿鉛衣為患者檢查的辛苦。

部桃放射科主任江家祥表示，醫院有約70位醫事放射師在臨床單位，負責從常規X光到先進的核子醫學等多項專業檢查，院方為支持放射師發揮專業，成立醫事放射科作為專屬科室，以整合不同單位的放射師，使他們在職場上擁有一個「家」。這樣的組織架構不僅提升放射師的向心力，也降低了離職率，確保醫療影像服務的穩定與高品質，也是國內醫院中首創的管理模式，希望藉此推動員工團結與工作滿意度。

活動現場，醫事放射師向民眾解說X光產生輻射的原理，並教導輻射防護的知識，讓民眾在接受檢查與治療時更加安心。醫事放射師的專業知識與技術，不僅促成精確的醫學影像診斷，更對於疾病的早期發現與治療有重大意義。江家祥強調，放射師們不僅是臨床診斷的家「醫療之眼」，更是醫療服務第一線不可或缺的支柱，他們以奉獻精神、愛心與耐心，堅守在保障患者健康的崗位上。

部桃院副院長陳日昌說，疫情期間，醫事放射師們身穿隔離衣，面對染疫病患，堅守在第一線為患者進行X光檢查，為臨床醫師提供即時影像資料，院方因此在放射師節辦慶祝活動，向所有醫事放射師表達感謝之意。