台灣香蕉銷日本 今年逾5.4萬茨城學童享用
自民國108年促成農糧署與日本茨城縣笠間市簽訂合作備忘錄，農業部次長胡忠一今天再受邀，參加茨城縣中小學採購台灣香蕉供餐活動，預計今年超過5.4萬名學童享用台灣香蕉。
日本學校午餐主要採用其國產食材，農業部農糧署發布新聞指出，農業部農糧署自108年與茨城縣笠間市年簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」以來，今年邁入第6年，持續提供台灣香蕉給日本學生食用。
胡忠一、駐日代表處代表李逸洋今天受邀出席「日本茨城縣中小學採購台灣香蕉供餐活動」，與學生一起用餐、交流。
農糧署轉述，日本教師肯定台灣香蕉營養豐富，日本學生也吃得津津有味，並說「台灣香蕉特別香，超喜歡！」今天活動現場並發送廣受好評的「香蕉薯條」，盼藉此拓展台灣香蕉加工品銷日。
農糧署統計，簽署合作備忘錄當年，共採購台灣香蕉1萬根；今年日本茨城縣共18市町村的239所中小學校，將持續擴大採購台蕉，作為學童營養午餐食用，預計超過5.4萬名學童可享受到台灣香蕉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言