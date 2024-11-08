新北新增1本土登革熱病例累計74例 感染與高風險區域有關

女性的內褲上常見分泌物殘留，通常會以手洗為主，避免細菌污染的同時也不沾染其他衣物。但穿多久後需要更換並沒有明確的規範，有網友因此發文詢問：「內褲沾到血漬大家都會丟掉還是照穿？」

2024-11-08 19:03