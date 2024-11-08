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新北新增1本土登革熱病例累計74例 感染與高風險區域有關
新北市新增1例本土登革熱病例，為中和區67歲女性，11月4日出現發燒、頭痛、嘔吐及出疹等症狀，就醫通報送驗後確診，住院治療中，經調査感染與目前高風險區域有關。截至11月7日新北累計74例本土登革熱病例。
衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，感謝民眾配合所有防治工作，疫情獲得有效控制，近期因受颱風降雨影響，雨後容易孳生病媒蚊出現零星感染病例。
陳潤秋強調，唯有落實家戶內外巡倒清刷清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，會依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立80件。
衛生局提醒，近期北部氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，提醒民眾除定期清理居家周遭環境，在戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分的防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與轄區衛生所聯繫採檢。
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