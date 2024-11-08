快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

聽新聞
0:00 / 0:00

新北新增1本土登革熱病例累計74例 感染與高風險區域有關

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
衛生局提醒，近期北部氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，提醒民眾除定期清理居家周遭環境。圖／新北市衛生局提供
衛生局提醒，近期北部氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，提醒民眾除定期清理居家周遭環境。圖／新北市衛生局提供

新北市新增1例本土登革熱病例，為中和區67歲女性，11月4日出現發燒、頭痛、嘔吐及出疹等症狀，就醫通報送驗後確診，住院治療中，經調査感染與目前高風險區域有關。截至11月7日新北累計74例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，感謝民眾配合所有防治工作，疫情獲得有效控制，近期因受颱風降雨影響，雨後容易孳生病媒蚊出現零星感染病例。

陳潤秋強調，唯有落實家戶內外巡倒清刷清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，會依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立80件。

衛生局提醒，近期北部氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，提醒民眾除定期清理居家周遭環境，在戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分的防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與轄區衛生所聯繫採檢。

登革熱 衛生局

延伸閱讀

新北本土登革熱零星個案不斷 新增1例、累計74例

新北議員爭取健保卡「區公所就能換」 侯友宜：人民需要就來做

議員質疑雲端廚房有黑數 新北納管106家：不上食登可罰

再增1例本土登革熱 新北衛生局：仍與高風險區域有關

相關新聞

把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

中央氣象署表示，明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，僅基隆北海岸、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及...

新北新增1本土登革熱病例累計74例 感染與高風險區域有關

新北市新增1例本土登革熱病例，為中和區67歲女性，11月4日出現發燒、頭痛、嘔吐及出疹等症狀，就醫通報送驗後確診，住院治...

台大教授抗癌同時研究「自然殺手細胞」 得生醫新創獎

當一個人戴著頭巾，旁人可能會好奇，是否正在接受治療？生醫學者陳炳宏今戴著灰色頭巾出席頒獎典禮，因為他除了是得獎者，本身也...

配合全國語文競賽 台鐵11月22日、24日加開列車疏運

台鐵公司表示，配合「113年全國語文競賽」活動疏運旅客需要，11月22日及24日以加開列車方式加強服務旅客。

女性內褲多久換一次？ 專家建議：根據材質變化來判斷

女性的內褲上常見分泌物殘留，通常會以手洗為主，避免細菌污染的同時也不沾染其他衣物。但穿多久後需要更換並沒有明確的規範，有網友因此發文詢問：「內褲沾到血漬大家都會丟掉還是照穿？」

網友談論「到底刺青好不好」 研究顯示：恐增罹癌風險

常見刺青除了美觀、帥氣、有個性外，也能賦予特定人物獨一無二的意義。但有網友認為刺青可能帶來正反兩面的觀感，因此發文詢問：「到底刺青好還是不好？」引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。