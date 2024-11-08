台大教授抗癌同時研究「自然殺手細胞」 得生醫新創獎

當一個人戴著頭巾，旁人可能會好奇，是否正在接受治療？生醫學者陳炳宏今戴著灰色頭巾出席頒獎典禮，因為他除了是得獎者，本身也是肺癌患者，他以整合自然殺手細胞庫相關研究，獲「2024莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」，有望進一步改善免疫治療的療效，他今年初確診肺癌，更能同理癌友心情、持續推進研究，認為「有點像人家說的『禍福相倚』」。

中央研究院生醫轉譯研究中心，攜手莫德納台灣股份有限公司舉辦「2024莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」，今年邁入第2屆，持續收到來自產、學、研、醫等領域的多件優秀研究案件踴躍參與評選，中心主任吳漢忠指出，期待此獎項帶動台灣mRNA創新產研交流，發掘本土生醫研究潛力，促進生技領域發展。

「自然殺手細胞」（Natural Killer Cell，NK cell）名稱看似酷帥，其實肩負人體先天免疫的第一道防線，一旦在體內發現癌細胞，會立刻攻擊並清除，台大生物化學暨分子生物研究所助理教授陳炳宏，和團隊就以「整合自然殺手細胞庫與腫瘤微環境調控奈米藥物之精準實體癌免疫療法」，成為獲獎者之一。

陳炳宏說，多數的腫瘤治療，著重在殺死癌細胞，但癌細胞生長環境其實相當複雜，例如巨噬細胞等，對藥物的反應會有影響，一般在實體腫瘤裡，自然殺手細胞原本是要辨認癌細胞、把它殺死，卻被實體瘤的癌細胞環境抑制，這項研究結合了奈米粒子跟奈米抗體，剛好可以反轉這樣的現象，讓自然殺手細胞可以重新反應，並額外補充的自然殺手細胞，希望未來可改善免疫治療、促進療效。

因為有肺癌的家族史，陳炳宏本就對這個領域的研究很有興趣，「結果在今年初我在研究肺癌的同時，發現我自己也得到肺癌」，值得慶幸的是，有很多人的幫忙，如製造自然殺手細胞的艾沛生醫，讓研究得以持續推進，過程中也更能同理癌友需求，「有點像人家說的『禍福相倚』」。

今天台北市再爆一例登革熱，每年也持都會出現疫情，極端氣候可能更加劇疫情，目前的疫苗有副作用和地域性等限制，至今仍未有安全有效的預防性疫苗，研生生醫股份有限公司，以開發安全、有效的登革熱核酸疫苗獲獎。

研生生醫技術研發中心經理李璧君表示，團隊以最新的核酸技術，改造病毒套膜蛋白，並結合自行開發具專利的35個陽離子脂質完成疫苗平台，能有效誘導中和性抗體的產生，並發揮高度保護效果，更克服當前登革熱疫苗的安全性疑慮，大幅降低因「抗體依賴性免疫加強效應」而引起的嚴重副作用。

今年收到產、學、研、醫界，包含傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、藥物傳遞等領域的專案，共35件研究案報名，得獎團隊研究領域涵蓋傳染病預防、腫瘤癌症治療等，莫德納台灣總經理李宜真說，2年來看到很多團隊的研究領域，和公司的方向非常接近，去年得獎的5組團隊，也由公司配對最合適的導師，希望能提供團隊們相應的建議與幫助。

李宜真表示，對於今年複選入選的得獎團隊，都提供提案培訓內容，在競賽過程中更適切地表達研究方案，明年會持續跟中研院進一步討論，如何再增加新創獎的內容、吸引更多優秀團隊來參賽；吳漢忠則說，台灣有很好的研究動能，但早期研究的推進往往受到時間、經費等考驗，最終能成功商業化的研究更是百裡挑一，期許透過此產研合作計畫拋磚引玉，讓更多台灣優秀的研究成果落地實踐。

「2024莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」五組得獎團隊與研究計畫名稱如下： 安立璽榮生醫股份有限公司：創新T-Action技術開發腫瘤免疫治療之核酸藥物 台大醫學院陳炳宏博士團體：整合自然殺手細胞庫與腫瘤微環境調控奈米藥物之精準實體癌免疫療法 清大化工基因與組織工程實驗室：人類蛋白奈米顆粒以自動包覆RNA、靶向遞送與用於癌症治療 研生生醫股份有限公司：開發安全暨有效的登革熱核酸疫苗 國立中興大學蕭貴陽老師跨體學實驗室：環型核醣核酸增益蛋白質表現系統應用於RNA藥物