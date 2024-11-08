台灣愛爾蘭踢踏舞者躍上國際舞台 讓世界看見台灣
今年在奧地利維也納舉辦的國際愛爾蘭舞蹈公開賽(Vienna Feis)上，台灣的27位愛爾蘭舞蹈選手華麗登場，以精湛的技藝和團隊合作精神大放異彩，共拿下17枚金牌、27枚銀牌及22枚銅牌，47支舞蹈成功晉級，向世界展現了台灣舞蹈的實力。
此次賽事，吸引來自愛爾蘭及歐洲各國的選手參與，競爭異常激烈。台灣的選手們依年齡和級別分組參賽，憑藉堅持不懈的努力和專業表現，贏得評審高度肯定，讓人們驚喜地發現：台灣除了芭蕾舞、國標舞，還擁有優秀的愛爾蘭舞者。
就在出發前，台灣正面臨颱風山陀兒的威脅，團隊曾一度擔心航班延誤會影響行程。然而，颱風奇蹟似停滯並逐漸消散，讓選手們得以順利啟程，最終全員順利抵達維也納。
愛爾蘭舞蹈以快速的腿部動作，和強烈的節奏感聞名，是全球廣受歡迎的舞蹈形式。近期在台灣演出的《大河之舞》(Riverdance)正是愛爾蘭舞的經典代表作。台灣選手們此次在國際舞台上的出色表現，不僅是多年努力的成果，也讓愛爾蘭舞在台灣的影響力更上一層樓，進一步加強了台灣與愛爾蘭文化之間的交流。
這次競爭激烈的比賽中，台灣選手共獲得17枚金牌、27枚銀牌及22枚銅牌，47支舞蹈成功晉級，成績斐然。台灣駐奧地利代表處張小月大使特別指派秘書沈孟毅到場支持，為這群熱愛舞蹈的選手們加油打氣，讓他們在國外的舞台上感受到家鄉的溫暖。
台灣代表團團長李栢寧說：「每一場比賽都讓我們持續進步，每一段旅程都充滿挑戰和成長的機會。很感動每位選手都努力的展現自我，並且讓世界看見台灣。」
台灣愛爾蘭舞團表示，將持續推動愛爾蘭舞在台灣的發展，並培育更多優秀的舞者，為未來的國際賽事做好準備，讓世界繼續見證台灣舞者在愛爾蘭舞領域的成就。
舞團資深舞者林旻靚表示，團隊目前正積極準備2025、2026年在台灣北中南的巡迴演出，期望將愛爾蘭舞蹈的魅力帶到更多台灣觀眾面前，讓大家更認識這個獨特的舞蹈形式。
台灣愛爾蘭舞團為台中市府文藝證字第858號演藝團體，由來自台灣各地優秀愛爾蘭舞者組成，舞團隸屬國際愛爾蘭舞蹈協會CLRG立案學校-Scoil Rince Taiwan。
選手名單(按姓氏筆畫)：王文怡、王莉琪、吳禹臻、李怡慧、阮品諭、林旻靚、林曼軒、林銘威、柯兆芩、柯佩華、徐嘉伶、翁惟真、翁惟熙、張品姍、張桐瑜、張墐家、莊子筠、莊蕓瑄、陳裕軒、彭湘蕊、溫怡純、廖梓淇、劉怡眉、劉語安、鄧世孟、戴玟姍、蘇惠恩。
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