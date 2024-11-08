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奧萬大慶30歲 6公尺高竹編領角鴞象徵豐富生態

中央社／ 南投縣8日電
奧萬大國家森林遊樂區今年迎來第30年，舉辦「奧萬大竹夢30」展示竹編裝置藝術，最大亮點為6公尺高的「福鳥新生」領角鴞，設計靈感源自原住民的送子鳥傳說。圖／農業部林業及自然保育署南投分署提供（中央社）
奧萬大國家森林遊樂區今年迎來第30年，舉辦「奧萬大竹夢30」展示竹編裝置藝術，最大亮點為6公尺高的「福鳥新生」領角鴞，設計靈感源自原住民的送子鳥傳說。圖／農業部林業及自然保育署南投分署提供（中央社）

6公尺高大型竹編裝置藝術領角鴞現身奧萬大國家森林遊樂區，結合國產竹材、環境教育、竹藝設計、原住民傳統智慧，呈現奧萬大豐富生態及推廣國產竹材，作品11月16日正式登場。

奧萬大國家森林遊樂區今年迎來第30年，舉辦「奧萬大竹夢30」展示竹編裝置藝術，最大亮點「福鳥新生」領角鴞設計靈感源自泰雅族、賽德克族、布農族送子鳥傳說，代表新生與吉祥，6公尺高的竹編裝置藝術不僅視覺上令人驚嘆，還可讓遊客進入裝置內部。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，奧萬大海拔約1100至2600公尺，位於中海拔，能吸引高海拔、低海拔鳥類來此覓食，因此竹編裝置藝術作品以鳥類為主，其中領角鴞是奧萬大常見鳥類，結合鄰近部落原民傳說，賦予這件作品文化意義。

南投林業分署表示，創作者竹藝師劉哲安為近距離了解領角鴞特徵與神韻，與團隊前往野生動物救傷單位近距離觀察，從頭型、嘴型、眼神，不放過任何細節，還購買鳥類書籍比對領角鴞樣貌，尤其眼睛為求傳神，試驗多種媒材，力求抓住領角鴞風采與靈魂。

南投分署表示，除大型竹編，還有小型作品「靈眉繡眼」繡眼畫眉、「長尾山娘」台灣藍鵲；繡眼畫眉在泰雅族與賽德克族文化被視為神鳥，叫聲常被用來預測吉凶，台灣藍鵲則是奧萬大代表鳥類，園區標識就是用台灣藍鵲為設計，作品設在奧萬大自然教育中心附近。

南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區30年來面臨多次自然災害，尤其去年颱風卡努帶來最嚴重破壞，「奧萬大竹夢30」系列作品11月16日起展示，盼透過作品呈現自然環境交融原民文化，及國產竹材可持續性與多樣性，提升未來生態保育與竹材產業發展。

奧萬大 生態 裝置藝術

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