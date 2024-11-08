女性內褲多久換一次？ 專家建議：根據材質變化來判斷

女性的內褲上常見分泌物殘留，通常會以手洗為主，避免細菌污染的同時也不沾染其他衣物。但穿多久後需要更換並沒有明確的規範，有網友因此發文詢問：「內褲沾到血漬大家都會丟掉還是照穿？」

一名網友在Dcard上以「大家內褲都穿多久」為題發文，表示網路上有人建議最好三個月更換一次內褲，但自己覺得鬆垮的內褲穿著更舒適。每月逢生理期時常常會沾染上血漬，光用手洗根本無法清理乾淨，只好留下明顯的痕跡，而內褲恰巧又是新買的，在捨不得丟的情況下「大家都會丟掉還是照穿反正沒人看？」

貼文曝光後引發網友討論，有部分的人內褲穿超過三個月，「我都是穿到不能穿才換新的」、「除非它真的髒了或是有洗不掉的東西不然我不會特別換」、「越鬆垮越好穿，到後來反而是越舊的越捨不得丟」、「我穿到破掉才換新的」。

有人則選擇購買便宜的內褲，穿髒了直接丟掉也不心疼，「買很便宜蝦皮十幾塊一件的，三個月整批換掉，沾到經血洗不掉的就丟」、「蝦皮一件20元的買4、5件輪著穿，變比較黃就丟掉」、「三個月就換了~都買台灣製一件59」。

也有網友留言推薦原PO好用的手洗產品與方法，可順利將血漬清除，「舊的發黃沾血內褲浸過碳酸鈉水4～8小時，再用肥皂搓乾淨後，套上洗衣網丟進洗衣機洗」、「大創的女性清潔劑超好用，滴完後稍微放個幾分鐘再輕輕刷就全都不見了」、「必須推一下黑皂寶！有次沾到床單隔天才洗，輕鬆洗乾淨」。

知名內衣褲品牌「玉如阿姨內衣」在網站中提到，就算每天都很認真清潔的內褲，穿久了還是會有分泌物與細菌殘留。當內褲材質變硬、缺乏彈性且污漬都洗不掉時，若還不更換新的內褲，可能會產生悶熱、不透氣、私密處不適等問題，因此建議大家還是依照使用狀況去做更換。