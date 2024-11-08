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把握周末好天氣！下周東北季風及2熱帶系統擾動 降雨熱區曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，天氣穩定。本報資料照片
明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，天氣穩定。本報資料照片

中央氣象署表示，明、後天東北季風減弱，溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，僅基隆北海岸、東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。下周一至周三東北季風再增強，北部及東北部較涼、水氣增加。另外，目前菲律賓東方海面至關島洋面附近有2個熱帶系統發展，後續情況仍待觀察。

氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風減弱，迎風面雨勢趨緩、溫度回升，隨著銀杏颱風遠離，天氣穩定。基隆北海岸東北部地區有局部短暫雨，桃園以北花東恆春半島有零星短暫雨，其他多雲到晴，各地低溫21至23度、馬祖20度，北部及東半部高溫約27至29度，中南部30、31度，日夜溫差大。

林定宜表示，銀杏颱風已經到鵝鑾鼻南南西方480公里處，持續向西移動，僅會為台灣帶來較強陣風。另外，今晚到明天東北風偏強，恆春半島、桃園至雲林沿海、綠島、蘭嶼、澎湖及馬祖有8至9級強陣風，提醒民眾留意。

林定宜表示，周日東北季風持續減弱，氣溫回升，僅基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴。下周一至周三清晨，東北季風增強，北部及東北部較涼，其他地區早晚亦涼，水氣增加，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

他指出，東北季風周三白天減弱，北部及東北部回溫，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星雨。下周四、周五環境偏東風，東半部有零星雨，其他地區多雲到晴。

此外，林定宜指出，目前菲律賓東方海面至關島洋面附近有2個熱帶系統發展，一個在關島東方、一個在關島西方，目前那邊是大低壓環境，有持續發展機會觀察，但這個季節的熱帶擾動預計會往呂宋島方向移動。

恆春 東北季風 桃園 氣象署

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