精障者成善終弱勢 為愛前行基金會盼設諮商綠色通道

衛福部統計，截至112年底，全台120萬身障者中，逾37萬人數精障類別，其中13萬人患有慢性精神疾病，精障者長期服藥，加上高風險生活習慣，導致預期壽命較短，對於「善終權」需求高於一般民眾。為愛前行基金會創辦人、前立委楊玉欣表示，身障者對善終資訊理解存在困難，必須由社工等助人工作者轉化資訊，才能獲得幫助。

由全民健保資料分析，2019年國人因精神疾病就醫者約280萬人，中研院小組分析台灣常見精神疾病盛行率，由1990年11.5%上升至2010年的23.8%，20年來台灣精神疾病患者比率倍增。

楊玉欣表示，精神疾病患者因長期服藥和生活習慣等因素，加上精神疾病對家庭關係的持續影響，健康與照護需求比一般家庭更具挑戰，患者隨著老化和疾病陷入臥床，其脆弱的風險承受能力與有限的支持體系常將患者與家庭推向更為艱難的境地。

思覺失調症患者平均壽命較一般人群少10至15年，台灣即將步入超高齡社會，精神障礙者的老化及相關健康需求愈加迫切，對善終權保障的需求浮上檯面。

台大生命教育研發育成中心主任孫效智表示，身心障礙、偏鄉與原鄉族群屬於病主法的弱勢族群，應建立預立醫療諮商（ACP）綠色通道，讓他們享有自主選擇尊嚴。

台北市立聯合醫院個管師黃少甫說，北市聯醫與為愛前行基金會長期致力於推廣特殊族群的預立醫療照護諮商，許多人對於精神障礙者的預立醫療照護或許不夠了解，甚至因為陌生而猶豫是否要進行，第一線工作者必須更有信心與能量，才能協助支持弱勢病患。

為愛前行基金會指出，基金會長期提供弱勢個案ACP綠色通道，而每位民眾都是潛在的弱勢者，希望政府更加關注超高齡社會中弱勢者的權利保障。在提升預立醫療決定簽署量的同時，更要積極確保每一人的諮商品質與知情權，共同實現平等與正義，成就永續美好的社會。