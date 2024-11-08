防疫醫師的搖籃 衛生調查訓練班走過40年258人完訓

每當重大傳染病發生，疾管署防疫醫師總要撐起防疫第一線。防疫醫師由「衛生調查訓練班（FETP）」訓練，FETP緣於民國71年小兒麻痺大流行，73年正式招收學員，今步入40年。疾管署簡任技正林詠青今天在「應用流行病學專業人才訓練計畫40周年紀念學術研討會」分享這段歷史，並提到，落實世衛組織「防疫一體（One Health）」觀念，是台灣FETP未來重要角色。

林詠青表示，民國71年的小兒麻痺疫情，造成超過1000名民眾感染，逾百人死亡，流行病學專家從美國疾管局來台協助控制疫情，衛生署疾管局開始重視實務流行病學專家的重要性，與美國籍顧問合作，開始FETP訓練，訓練內容從疫情調查、疾病監測至風險評估，目標是受訓後讓學員有能力應對真實世界發生的各式傳染病問題。

在民國92年SARS疫情爆發後，疾管署亟需公衛與醫療背景專業人才，因此於民國94年開始聘用防疫醫師。林詠青表示，當時要求防疫醫師必須經過至少2年FETP訓練，在新冠疫情爆期間，FETP受訓者、畢業生與防疫醫師，扮演調查疫情個案、追蹤傳播鏈、執行郵輪與飛機隔離措施等重任；近年國內爆發登革熱等疫情，防疫醫師也扮演疫情調查的角色，並繪製防疫地圖。

截至今年10月，完成FETP訓練者共258位。今天與會的國際專家點出，因應傳染病防治，涉及人、動物、環境等和諧關係，FEPT訓練應涵蓋醫師以外的不同職類，包括獸醫、公衛專家、護理師等。林詠青表示，台灣FETP訓練並未限制對象身分，但目前多以疾管署防疫醫師為主，未來希望推廣至地方層級，整合不同專業，持續朝向「防疫一體」目標努力。

與國際專家也提到，FETP訓練的「導師制（Mentor）」至關重要，必須兼顧實務訓練，與流行病學學術專業。林詠青說，FETP有別於課堂訓練，涵蓋個案討論等內容，而衛福部與台大傳染病防治及教育中心簽訂合作備忘錄（MOU），疾管署較資深的防疫醫師至台大開設「傳染病防治實例」課程，台大公衛學院亦派出學者協助訓練防疫醫師，強化跨部門、跨領域專業培訓，繼續因應未來國內公共衛生的各項挑戰。