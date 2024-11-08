台東醫療升級！ 7校獲贈牙科診療椅 16鄉鎮導入新型智慧心電圖機

衛生福利部中央健保署協助台東縣府，串聯民間資源提升醫療資源，今天捐贈牙科診療椅給7所學校及辦理心臟照護成果分享。縣長饒慶鈴受贈及感謝。健保署長石崇良表示，優化偏鄉醫療品質，是署當前重要任務，未來持續透過民間力量以及地方合作，讓台東醫療與西部城市縮短落差。

饒慶鈴指出，此次受贈學校包括賓茂、利嘉、都蘭、賓朗、太平、富山及大武國小等7校，設備包括診療椅和空壓機等設置校內，讓偏鄉學童能夠就近接受牙科篩檢與追蹤。此外今年16鄉鎮市衛生所已導入「新型智慧12導程心電圖機」，並配備先進的AI判讀系統，有助於高風險族群的早期篩查。

健保署長石崇良率同東區業務組及協助媒合的南區業務組承辦人員，到金峰鄉賓茂國小舉辦牙科設備捐贈儀式及心臟照護成果分享會。由台南開基玉皇宮主委涂大松致贈牙科診療椅及保健設備。金峰鄉長蔣爭光、7所受贈學校校長、牙醫師公會全國聯合會主任林鎰麟、台東縣牙醫師公會理事長吳慶昇等人場共同見證。

石崇良表示，健保署致力於優化偏鄉醫療品質，透過專款鼓勵及民間力量挹注，加上地方政府合作，提供偏鄉醫療服務的品質提升。未來，將持續關注並支持台東醫療服務發展，並持續改善醫療資源，縮短城鄉差距。