網友談論「到底刺青好不好」 研究顯示：恐增罹癌風險

常見刺青除了美觀、帥氣、有個性外，也能賦予特定人物獨一無二的意義。但有網友認為刺青可能帶來正反兩面的觀感，因此發文詢問：「到底刺青好還是不好？」引發討論。

一名網友在PTT論壇以「刺青給大家的觀感到底是正面還是負面」為題發文，認為刺青是每個人性格中的自由意志，能夠展現身體自主權，但也有一部份會讓人誤以為是黑道流氓，留下不好的觀感與印象，因此詢問大家：「到底刺青好還是不好？」

內容曝光後引發網友討論，大部分人覺得刺青帶來較多不好的印象，「很少聽到刺青反而拿到什麼優勢的，反面的倒是很多」、「可能因刺壞或衛生問題，久了褪色、變皺，都是缺點，想不出有啥優點」、「老實說很醜…髒髒的觸感也不好」。

也有人認為，刺青所表現的觀感因人而異，「雖然是看人沒錯，但第一印象給人就差了」、「刺青的人不一定是不好的人，但不好的人幾乎都有刺青」、「看臉啊，王陽明刺就是帥，其他99趴都是流氓感」。

不過有網友提到，刺青者較容易有淋巴問題。根據「香港01」新聞報導，瑞典隆德大學一份研究顯示，無論面積多大，身上有刺青的人罹患淋巴瘤的風險就會增加21%。由於刺青墨水中多含有重金屬成分，會經由皮膚輸送到淋巴結沉積，若攝入過量可能會對不同器官造成損害，並推測無論刺青大小，都會引發體內低度炎症，進而提高癌症風險。消費者在刺青後也要多留意，避免傷口碰水、摩擦、抓破及暴曬等，才不會引起發炎或潰爛。