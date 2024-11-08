拍板了！旅行業丟包糾紛頻傳 「履約保證保險」調至最高8千萬元

今年旅行社丟包、惡性倒閉事件層出不窮，觀光署先前研擬調高履約保證保險，本月初與業者代表開會後，已拍板將修正旅行業管理規則，乙種旅行業從200萬元調高至800萬元、甲種旅行業從500萬元調高至1500萬元、綜合旅行業從4千萬元調高至8千萬元。觀光署長周永暉表示，此修正很快就會預告，希望越早越好，預計明年1月上路。

年代旅遊今年春節因與越南地接社款項糾紛，導致旅客在富國島遭丟包，事後調查發現業者欠款上千萬元。無獨有偶，嘉義27名旅客上月透過壯遊旅行社到克羅埃西亞旅遊，卻在當地險被丟包，事後發現業者未支付款項給當地旅行社。此外，國內知名「凱翔旅行社」也爆出3起申訴案，遭觀光署勒令停業3個月。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成表示，今年從年代旅遊、壯遊旅行社丟包事件，到凱翔旅行社倒閉事件，對消費者權益造成傷害，觀光署提出修正旅行業管理規則第66條，提高甲種旅行社履約保證保險，品保協會先前開會後也充分表達支持，希望從500萬元提高至1500萬元。另外，品保協會也將理賠基金撥補到1億元，讓消費者權益得到充分保障。

張永成說明，今年旅行業惡性倒閉事件較多，由於履約保證保險自2007年未調整，觀光署11月5日邀集品保協會、各地公會召開會議，討論修正旅行業管理規則第66條，將乙種旅行業履約保證保險200萬元調高至800萬元、甲種旅行業從500萬元調高至1500萬元、綜合旅行業從4千萬元調高至8千萬元，所有業者代表均支持，預計很快就會預告實施。

張永成說明，履約保證保險是當消費者繳費給旅行社，但旅行社無法履約時，第一關可由這些保險金理賠，不夠的部分就由品保協會理賠基金協助。

他也說，品保協會理賠基金這幾年陸續賠付，目前僅剩6千萬元，近期將透過新進會員撥補、品保協會永久基金補足至1億元，另透過超額履約保險，讓理賠基金一直維持在1億元，對消費者更有保障。

張永成表示，此次會議中，觀光署也提出修正旅行業管理規則第11條、第12條，包括甲種旅行社資本額從600萬元提高到1千萬元、甲種旅行社提撥到觀光署保證金從150萬元提高至500萬元；但會中業者認為，這2條無助於防止不肖業者惡性倒閉，觀光署便從善如流，暫緩修正這2條。

張永成指出，除了調高履約保證保險，觀光署跟品保協會也將加強管理相關旅遊交易異常狀況，像是收費特別便宜、或有積欠員工薪水等情事。

品保協會也呼籲，消費者選購旅遊產品時，避免現金繳款，選擇匯款入旅行社公司帳號，或是以信用卡支付多一份消費保障。