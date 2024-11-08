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振興醫院新醫療大樓動土 打造世界一流心臟醫療服務

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
振興醫院臟專科暨國際醫療大樓完工示意圖。圖／振興醫院提供
振興醫院臟專科暨國際醫療大樓完工示意圖。圖／振興醫院提供

振興醫院今舉辦心臟專科暨國際醫療大樓開工動土典禮。振興醫院長魏崢指出，新大樓希望呼應振興醫院自成立以來，始終致力於提供世界一流的心臟醫療服務，建造會採取未來醫院與重視病人就醫經驗而設計，實施五大分流打造專用路線，並有防火工程最高安全等級設計。

魏崢指出，興建新大樓是呼應振興醫院自成立以來，致力提供世界一流的心臟醫療服務，並在心臟醫療領域樹立了領航者的重要地位，因此興建心臟專科暨國際醫療大樓，持續提升醫療照護品質。

新建設的第三醫療大樓採取未來醫院與重視病人就醫經驗而設計，實施五大分流，包含病患、醫護人員、物品、資訊及國際醫療專用動線的區隔，並有防火工程最高安全等級設計、中央監控安全連動控制、緊急災害應變中控室等，確保人員安全。

在永續發展方面，新大樓採黃金級綠建築、建築能效一級，並以建築管理監控系統調控機電系統，實時監控系統耗能進行能源管理，採用高標準環保緊急發電機、全熱交換器及化學除溼轉輪、室內空氣品質監控自動通風系統、屋頂綠色景觀及雨水貯留、空調箱冷凝水回收、創新晝夜節律照明等。

監控 綠建築 醫護人員

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