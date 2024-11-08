台鐵推短期場站空間出租服務 最低租金僅250元民眾也可申請

為活化空間、提升資產收入，台鐵公司於台北、板橋、汐止、瑞芳、鶯歌、苗栗、台中、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等站，推出攤車短期場地空間出租服務，申請對象除政府機關、公營事業機構、學校、法人、團體、公司行號外，一般民眾也可申請，半日收費最低僅250元，全日最高5000元。

台鐵公司表示，隨著現代人生活方式轉變，旅客對車站的需求不僅限於交通功能，更多時候希望車站能夠在通勤或旅行途中提供快速便捷的服務。台鐵於沿線各車站如台北、板橋、汐止、瑞芳、鶯歌、苗栗、台中、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等站，推出攤車短期場地空間出租服務，並考量通勤旅客之特性，提供可半日承租的優惠條件。

台鐵公司指出，攤車短期場地空間出租，不僅創造多元複合式車站使用模式，也提供旅客更多元且便利的生活服務，攤車短期場地空間出租收費方式為，半日250元至2500元；全日500元至5000元，適合小型商店、餐飲攤位、文創商品等多種業態，詳細出租資訊可至台鐵官方網站查詢。