活化站體利用 台鐵推短期場地空間出租最低全日500元

為活化台鐵車站使用，台鐵公司8日宣布推出攤車短期場地空間出租活動，全台共35個車站，49個據點，租金收費方式半日為250元至2,500元；全日為500元至5,000元，適合小型商店、餐飲攤位、文創商品等多種業態。台鐵公司表示，先前9月在台北車站已經有提出試辦計劃，自即日起擴大至全台。

台鐵公司表示，隨著現代人的生活方式轉變，旅客對車站的需求不僅限於交通功能，更多時候希望車站能夠在通勤或旅行途中提供快速便捷的服務，因此規劃在沿線各車站如台北、板橋、汐止、瑞芳、鶯歌、苗栗、台中、台南、高雄、屏東、花蓮及台東等共35個出站，推出攤車短期場地空間出租服務，申請對象除政府機關、公營事業機構、學校、法人、團體、公司行號外，一般民眾亦可申請，並考量通勤旅客之特性，提供可半日承租之優惠條件。

攤車短期場地空間出租，不僅創造多元複合式車站使用模式，也提供旅客更多元且便利的生活服務，希冀將食、衣、住、行集合一體，創造車站多元服務活化的新典範模式。台鐵公司未來將持續觀察市場反應及旅客需求，並積極邀請更多優質商家參與，豐富車站的服務內容。期能透過全新攤車短期場地空間出租服務，提升車站的服務價值，也讓車站成為旅客生活的一部分，攜手創造美好生活。

攤車短期場地空間出租收費方式半日為250元至2,500元；全日為500元至5,000元，適合小型商店、餐飲攤位、文創商品等多種業態，歡迎各界人士踴躍提出申請。台鐵公司說明由於車站特性攤車大多已餐飲為主，而收費的標準則是以車站人流來訂出，像是台北車站的每日人流量平均為12萬1,273人次，因此租金也是最高，一日可達5,000元。

台鐵公司也提醒，攤商如果意願的可以提出計劃書向台鐵公司申請，經過審核後即可，不過攤車本體在設計上也需要注意，必須要符合台鐵的主視覺規定，相關規定都已在台鐵官網上公布。