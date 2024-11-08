快訊

呂政璋上任3天閃辭 藍委：凸顯民進黨用人「違」才

上任僅三天 台灣金聯新任董座呂政璋光速請辭

鄧麗君香港故居重建標售近7600萬 比20年前漲17倍

今年冬天更冷？ 氣象專家：反聖嬰發生機率將衝到最高峰

聯合新聞網／ 綜合報導
氣象專家林得恩發文表示，今年冬天到隔年春季的氣溫會比氣候平均值來的低。本報資料照片
氣象專家林得恩發文表示，今年冬天到隔年春季的氣溫會比氣候平均值來的低。本報資料照片

反聖嬰現象，又稱拉尼娜現象，是一種和聖嬰現象相反的現象，即「東太平洋降溫階段」。氣象專家林得恩今發文表示，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，反聖嬰現象的發生機率有再向上攀昇的趨勢，「冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低」。

氣象專家林得恩在臉書發文，稱本月起，今年反聖嬰發生機率將衝到最高峰，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）10月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，反聖嬰現象的發生機率有再向上攀昇的趨勢。

評估自今年10月之後，形成的機率將超過70%，且影響時間也再延長到明年的2、3月；在今年11月至明年1月發生的可能性將達最高峰值，形成的機率一舉超過75%。

林得恩指出，反聖嬰現象對臺灣天氣的可能影響，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年臺灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少，秋季在東北部及東部的降雨量也會增多；而，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，發生的機率約6成左右。

此外，關於銀杏颱風，林德恩也指出，循駛流場導引，繼續往西北西轉偏西方向緩慢移動，將通過呂宋島北部近海，隨後進入南海。由於暴風圈偏小（180公里），預期的共伴效應並不顯著。今、明2日，臺灣受東北季風及銀杏外圍環流雙重影響，迎風面的北部及宜花地區會有大雨到豪雨等級的降雨。

反聖嬰 氣象資訊

延伸閱讀

明颱風外圍雲系影響2地有雨 周末回溫把握好天氣

東北季風+銀杏外圍雲系影響 桃園以北有雨 白天氣溫回升

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

未來1周降雨3階段 氣象署：關注熱帶系統發展 入冬反聖嬰、偏暖趨勢

相關新聞

拍板了！旅行業丟包糾紛頻傳 「履約保證保險」調至最高8千萬元

今年旅行社丟包、惡性倒閉事件層出不窮，觀光署先前研擬調高履約保證保險，本月初與業者代表開會後，已拍板將修正旅行業管理規則...

川普當選 彭啓明：全球氣候變遷恐遇短暫「亂流」

美國前總統川普「復仇」成功，將重返白宮。由於他在選前主張發展傳統能源，希望開展更多石油鑽探，且有意撤銷提供綠能補貼的《通...

屢見新興傳染病威脅 陳秀熙：AI防疫可避免大規模封城

全球每5至10年皆面臨重大傳染病疫情爆發，醫界應對疫情方式亦與時俱進。不過，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀...

環團首度快篩汙染程度 灌溉河雲林北港溪「超髒」成垃圾熱點

根據聯合國環境規畫署(UNEP)估計，每年有超過千萬公噸的塑膠垃圾流入大海。富邦人壽與荒野保護協會進行「河川廢棄物快篩調...

福山植物園大雨路塌 9日起持續預警性休園2天

農業部林業試驗所今天發布資訊表示，福山植物園因連日大雨，道路發生坍塌，為確保遊客安全，9日至10日持續實施預警性休園2天...

台東醫療升級！ 7校獲贈牙科診療椅 16鄉鎮導入新型智慧心電圖機

衛生福利部中央健保署協助台東縣府，串聯民間資源提升醫療資源，今天捐贈牙科診療椅給7所學校及辦理心臟照護成果分享。縣長饒慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。