今年冬天更冷？ 氣象專家：反聖嬰發生機率將衝到最高峰

反聖嬰現象，又稱拉尼娜現象，是一種和聖嬰現象相反的現象，即「東太平洋降溫階段」。氣象專家林得恩今發文表示，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，反聖嬰現象的發生機率有再向上攀昇的趨勢，「冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低」。

氣象專家林得恩在臉書發文，稱本月起，今年反聖嬰發生機率將衝到最高峰，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）10月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，反聖嬰現象的發生機率有再向上攀昇的趨勢。

評估自今年10月之後，形成的機率將超過70%，且影響時間也再延長到明年的2、3月；在今年11月至明年1月發生的可能性將達最高峰值，形成的機率一舉超過75%。

林得恩指出，反聖嬰現象對臺灣天氣的可能影響，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年臺灣夏天及隔年春雨的降雨量都會減少，秋季在東北部及東部的降雨量也會增多；而，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，發生的機率約6成左右。

此外，關於銀杏颱風，林德恩也指出，循駛流場導引，繼續往西北西轉偏西方向緩慢移動，將通過呂宋島北部近海，隨後進入南海。由於暴風圈偏小（180公里），預期的共伴效應並不顯著。今、明2日，臺灣受東北季風及銀杏外圍環流雙重影響，迎風面的北部及宜花地區會有大雨到豪雨等級的降雨。