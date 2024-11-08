抽卡迷必試！《歐氣占卜》簽到試手氣 翻轉好運解鎖多重大獎

想要每天增添好運嗎？即日起至12月4日，聯合新聞網攜手遊戲角落頻道，推出《歐氣占卜》活動，邀你每天簽到試手氣，贏得Steam遊戲機、i-Rocks人體工學椅、ROG 機械鍵盤、羅技電競耳麥、MyCard大量點數及全聯禮券等好禮！

隨著科技融入生活，手機遊戲成為一種日常娛樂，而其中的「抽卡」遊戲，更因隨機性和角色收集的成就感，吸引大批粉絲。在抽卡迷之間，流傳著各種提升運勢的都市傳說，從抽卡時間、場合到手勢，都被視為能夠增加「歐氣」的抽卡玄學。聯合新聞網《歐氣占卜》，讓網友在簽到占卜中體驗這些樂趣，看看今天是否能成為「歐皇」，把大獎抱回家！

本次挑戰《歐氣占卜》活動有兩大任務，參加方式簡單有趣：

（一）「歐氣占卜簽到」，完成一次占卜即可抽500元全聯禮券！用會員身分進行占卜，還能累積簽到，依序解鎖羅技耳麥、ROG機械鍵盤、i-Rocks人體工學椅、Steam遊戲機等多重獎勵！簽到次數越多，抽獎機會越多！另外，只要占卜到「大吉」，就能獲得歐皇專屬獎勵，再抽MyCard 10,000點好禮。

（二）「玩家故事大募集」加碼任務，玩家只須前往udn 遊戲角落「投稿專區」頁面，成功投稿一篇文章，就能再抽MyCard 500點！

即日起至12月4日，加入《歐氣占卜》活動，每天吸歐氣、測運勢，在滿滿的歐氣加持下，豐富大獎等你拿！翻轉好運就在今天！立即占卜好運 → https://lihi.cc/j88Lk