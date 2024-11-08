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近百架陸域風機入侵！彰化居民今赴環境部怒喊要生存 要求暫緩審查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。記者葉冠妤/攝影
環境部今下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。記者葉冠妤/攝影

風機爭議再起。環境部今下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」專案小組初審會議，近2、30名彰化沿海鄉鎮居民北上抗議，在環境部大門前怒喊「捍衛家園要生存、堅決反對陸上風機」、「安全距離沒規範、環境部暫緩審查」，要求在陸域風機法規完善前，環境部應全面暫緩審查，否則將對在地居民健康、生活品質及產業發展造成無可回復的傷害。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君指出，彰化沿海鄉鎮有近百支陸域風機開發案正在進行申請程序，包括芳苑地區陸域風力發電開發計畫、彰化福漢風力發電開發計畫、和苑風力發電廠興建計畫、彰化芳苑鋐威風力發電計畫、星寶電力漢寶地區陸域風力發電計畫、漢興風電發電場開發計畫、彰化大城風場陸域風力發電開發計畫、彰品風力發電股份有限公司，選址靠近內陸在農田、魚塭上，鄰近住宅、社區、畜牧業、養殖區、酪農專區。

其中，今下午審查的「彰化福漢風力發電廠計畫 」規畫於芳苑鄉及福興鄉架設23座風機。吳慧君說，此案是目前單一開發案數量最多，範圍最廣，且單支裝置容量預計達6MW，總高達200公尺，也是目前開發案中最大型的陸域風機，帶來的危害將比現在還要更嚴重。

芳苑鄉永興村反陸域風機自救會副長洪玲妮說，台61線以西已經被風機佔滿，現在還入侵到台61線以東，甚至台17線以東，越來越接近村落。永興村落周邊就有鋐威風場、福漢風場及和苑風場，甚至有風機規畫位置距離育華國小不到500公尺；彰化縣環境保護聯盟副理事長洪新有也說，彰化沿海已設置117座陸域風機，風機施工期間產生的巨大震動與聲響，以及風機運轉產生的眩影、低頻噪音、振動及漏油問題，已對鄰近居民生活品質、健康及養殖產業造成嚴重負面影響。

洪新有指出，中研院研究已證實陸域風機鄰近住宅有害健康，12年前苑裡反瘋車運動就已經求政府訂定風機的安全距離，但十多年後卻仍未訂定，造成各地反陸上風機抗爭不斷，彰化沿海鄉鎮目前就有8個開發案進行申請開發程序，呼籲環境部在陸域風機法規完善前，全面暫緩陸域風機審查。

芳苑鄉農民洪鈿豐、芳苑漢寶養殖戶劉先生、芳苑畜牧業者陳小姐發言時皆提及，風機的震動、低頻噪音、眩影，不但影響陸地動物生長、工作者安全健康，漏油也汙染農田、漁塭。

芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐表示，芳苑漢寶沿岸1.6公里內，就有12隻風機，已嚴重殘害鄰近居民身體健康，風機附近的文蛤養殖也受到影響，今年文蛤產地價1斤漲至80幾元，就是因為產量下降才導致漲價。現在漢寶地區又有3個風機開發案，預計再增設超過20支風機，養殖產業雪上加霜，漁民何去何從？

芳苑鄉公所農業課課長徐豐姿也呼籲開發單位，必須跟地方鄉親充分溝通、傾聽民意，不可貿然施作，也建議環境影響評估比照國外從500公尺調整為1000至1500公尺，維護當地環境。

彰化沿海鄉鎮芳苑鄉公所課長、村長、鄉民代表、居民、農民、畜牧業者及養殖戶今至環境部陳情抗議，高喊「捍衛家園要生存、堅決反對陸上風機」、「安全距離沒規範、環境部暫緩審查」。記者葉冠妤/攝影
彰化沿海鄉鎮芳苑鄉公所課長、村長、鄉民代表、居民、農民、畜牧業者及養殖戶今至環境部陳情抗議，高喊「捍衛家園要生存、堅決反對陸上風機」、「安全距離沒規範、環境部暫緩審查」。記者葉冠妤/攝影

漏油 環境部

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