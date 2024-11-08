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竹北烏魚季登場 預估今年產量將達10萬尾

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北是全台最北的烏魚養殖基地，年產量約10到15萬尾，11月正值收獲季，宰殺後的烏魚子則利用九降風日曬風乾而成。圖／竹縣府提供
竹北是全台最北的烏魚養殖基地，年產量約10到15萬尾，11月正值收獲季，宰殺後的烏魚子則利用九降風日曬風乾而成。圖／竹縣府提供

新竹縣竹北市不僅有科學園區，同時更是北部烏魚養殖重鎮，養殖魚塭面積達67公頃，年產上萬尾烏魚，製作的烏魚子更由新竹著名的「九降風」自然日曬風乾而成，今年預估烏魚產季產量約可達10萬尾，比去年略高，新竹縣府鼓勵民眾選購，月底還將舉辦推廣市集，要讓更多民眾認識竹北出產的烏魚子。

新竹縣府農業處指出，烏魚子是代表台灣漁業的美食特色之一，新竹縣竹北烏魚養殖生產區為全台灣的烏魚養殖區中地理緯度最北的地區，因擁有與製作新竹米粉一樣的九降風氣候條件，因此孕育出獨特風味的烏魚子，產出的烏魚子不僅曾獲得全國十大金鑽烏魚子及優質烏魚子2項大獎，更以九降風為名，創立「九降金品」頂級烏魚子品牌，為新竹縣最佳的伴手禮之一。

位於竹北沿海的拔子窟是主要的烏魚養殖基地，養殖面積達67公頃，每年約可收獲10萬到15萬尾烏魚，過去最高更可達年產18萬尾，不過近年受缺工影響，養殖戶有逐年減少養殖量的趨勢，但配合養殖方法改進，竹北烏魚產業正朝精緻漁業養殖發展。

近年來，新竹縣府與農業部水試所、動物保護防疫所合作，積極輔導推動產銷履歷建置、產品生產溯源、採捕前的藥物檢驗、AI智慧管理、無毒環境、生態養殖法等措施，積極導入無毒環境、生態養殖教育，讓竹北市水產養殖產銷班20多年來在烏魚養殖產業上，逐步打開市場。 

新竹縣府秘書長李安妤表示，新竹縣的烏魚子擁有得天獨厚的九降風吹拂，都是自然日曬風乾而成，Q彈好吃不黏牙，為推廣烏魚產業，11月30日將舉辦烏魚產業推廣市集，希望讓更多民眾認識水產，期待吸引民眾消費在地農漁產品，提升整體區域經濟活力。

新竹縣竹北烏魚季登場，今年預估產量約10萬尾，每條烏魚子都是經「九降風」風乾而成。圖／竹縣府提供
新竹縣竹北烏魚季登場，今年預估產量約10萬尾，每條烏魚子都是經「九降風」風乾而成。圖／竹縣府提供

新竹米粉 烏魚子 竹北

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