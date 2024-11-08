影／川普恐影響氣候峰會? 彭啓明比喻亂流但大方向不變

環境部下午舉行「COP29戰情中心」記者會，環境部長彭啓明也針對川普當選美國總統發表看法，他表示，這次的COP29、30、31、32可能會受到影響，像是亂流的擾動，但是相信淨零碳排還是全球的大方向。

本年度的「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會」（UNFCCC COP29）將於11月11日至22日在亞塞拜然巴庫舉行，為了同步掌握會議中的最新動態，環境部宣布於會議期間成立「COP29 戰情中心」，透過線上參與與資訊彙整，做為我國淨零排放路徑及氣候政策行動的參考依據。

今年的 COP29 延續去年決議，聚焦於全球再生能源增倍、能源效率加倍的目標，並關注全球儲能系統和電網現代化的建設發展。同時，大會也強調需擴大氣候融資、促進綠色貿易及低碳技術投資。其他重點議題還包括加強國家自定貢獻（NDC）的氣候承諾、在全球調適目標框架下引導各國制定行動方案，以及巴黎協定第六條的國際碳市場機制，以期進一步深化全球氣候合作。

環境部指出，聯合國環境規劃署（UNEP）在 COP29 前於10月底發布了「2024年排放差距報告」（Emissions Gap Report 2024），強烈呼籲各國需在新氣候承諾中縮小排放差距，並立即採取行動，否則全球升溫1.5°C的目標將難以實現，此次 COP29 是否能在「提升企圖心」（Enhancing Ambition）及「促進行動」（Enabling Action）的主軸願景下取得突破，將成為會議的重要觀察指標。

環境部表示，為了密切追蹤 COP29 的談判進展，環境部在戰情中心安排專人每日駐守，透過線上直播即時觀看會議重點內容，並每日彙報最新動態。觀察重點包括：各國領袖發言、新的國家氣候承諾進度、國際新倡議的細節、周邊重要會議內容、氣候公約與巴黎協定的協商進展、非政府組織（INGO）的倡議、國際評比指標的發布及重要國際組織的會議成果。