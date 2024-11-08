10日可望抽油 交通部要求最短時間解鈺洲啟航危機

交通部次長林國顯今天在航港局葉協隆局長陪同下，前往野柳視察擱淺於野柳地質公園岸際的中國籍貨輪「鈺洲啟航」現場處置情形，指示在海象許可下盡速抽油，同時備妥油汙染緊急應變作法。如海象許可及作業順利，可望10日展開實際抽油作業，預計約5日內可將290噸油料抽除。

航港局表示，為盡快完成殘油抽除，協調具備動態定位系統工程船「東方建設者（Orient Constructor）」今天抵達基隆港，在完成抽油機具、設備及人員整備與安全檢查後，預計9日前往現場執行殘油抽除前置作業，如海象許可及作業順利，可望自10日展開實際餘油抽除作業，以期早日解除對海洋生態環境造成的威脅。

林國顯指示航港局持續密切督促船東、P&I保險公司及海事業者，把握海象可作業時間盡速完成餘油抽除，落實岸際、海面巡查、遠端影像監控船況、無人機空拍、水質監測等環境監控作業，並適時與當地民眾溝通說明已實施汙染防治措施與環境監控情形，同時備妥油汙染緊急應變作法；後續並應借鏡近期擱淺案例檢討歸納海難高風險潛勢區及緊急應處能量。

航港局表示，鈺洲啟航輪殘油達290噸（43噸輕油），於該輪擱淺前即會同海保署及新北市政府調度防汙資材，先行於野柳、東澳、龜吼漁港及核二廠等地布署攔油索與吸油棉索，該輪10月31日擱淺後立即成立前進指揮所。

航港局說，9日出海進行抽油前置作業，並再協調同樣具備動態定位功能的「CRYSTAL」號工作船著手動員機具、設備及人員等備便作業，預計於11月12日抵達現場進行前置作業，以順利銜接11月15日以後之抽油作業，航港局強烈要求業者務必在最短時間內，於安全有效且無汙染的原則下，完成所有殘油抽除，及早化解油汙染危機。

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，航港局除優先進行抽油、船體及貨物移除作業外，同時亦已啟動海難事故原因調查、向船舶所有人及其保險公司索取賠償等準備工作。