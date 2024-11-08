腸病毒反常疫情燒到年底 疾管署：單周病例恐破二萬

近期腸病毒疫情反常仍持續上升，疾管署發言人曾淑慧指出，腸病毒今年到秋冬還持續流行，預估11月下旬達到疫情高峰，目前病例數多，因此今天發致醫界通函，提醒臨床醫師保持警覺，也降低民眾重症機率。

時序已近冬，但近期腸病毒疫情仍持續上升，上周（10月27日至11月2日）腸病毒門急診就診達到1萬9460人次，較前一周1萬8594人次，上升4.7%。

曾淑慧表示，以往腸病毒流行期發生在每年3至4月，並且下半年9月伴隨學童開學有一小波流行。然而，今年疫情反常，目前仍處流行期，並且預估持續上升到11月下旬，之後才會趨緩，高峰就診人次單周預估超過2萬人次，並在12月下旬才會脫離流行期。

曾淑慧分析原因有三，第一為腸病毒型別多元，感染過腸病毒仍可能感染其他型別；第二是受到新冠後免疫負債影響，容易感染的民眾變多，各國都有出現類似趨勢；第三是國際間往來密切，國際間交流導致疫情上升。

近四周實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型也持續於社區活動。今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例及克沙奇B4型1例，其中5例為未滿1歲幼童。

曾淑慧提醒，腸病毒重症病程變化迅速，請對腸病毒患者提高警覺，詳細問診，並協助照護者熟悉重症前兆症狀的辨識。特別是3歲以下孩童容易發生症狀，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等疑似重症前兆病徵，請務必妥善處置，並把握黃金治療時間，必要時儘速轉診至腸病毒責任醫院。