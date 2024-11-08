快訊

「盼外界原諒」中捷隨機殺人釀傷 凶嫌認在反省：我終究要回歸社會

羽球／日本「空靈女神」大堀彩宣布退休 熊本賽是最後一舞

疑非輕生！1世代連恩潘恩墜樓亡「解剖結果出爐」 3涉案人士遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化沿海陸域風機開發案 居民抗議憂心生活環境受衝擊

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
今天環境部召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組初審會議，彰化沿海鄉鎮的當地居民、鄉民代表、農牧業者及芳苑鄉公所農業課長等，今日至環境部陳情抗議，呼籲環境部應在相關法規完善前，全面暫緩陸域風機審查。記者葉信菉／攝影
今天環境部召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組初審會議，彰化沿海鄉鎮的當地居民、鄉民代表、農牧業者及芳苑鄉公所農業課長等，今日至環境部陳情抗議，呼籲環境部應在相關法規完善前，全面暫緩陸域風機審查。記者葉信菉／攝影

彰化沿海鄉鎮正進行多項陸域風機開發案申請程序，總計約有90支風機計畫分布於芳苑、福興等地區，風機選址多位於農田、魚塭，鄰近居民區、畜牧和養殖區等地，當地居民擔心對生活品質、健康以及產業帶來重大影響，今天北上交通部抗議，呼籲「捍衛家園要生存、堅決反對陸上風機」、「安全距離沒規範、環境部暫緩審查」，強烈反對陸域風機的增設。

今天環境部召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組初審會議，該計畫預計在芳苑鄉及福興鄉設置23座風機，為目前單一開發案數量最多且規模最大，其中單支風機裝置容量達6MW，高度達200公尺。

針對此開發案，彰化沿海鄉鎮的當地居民、鄉民代表、農牧業者及芳苑鄉公所農業課長等，今日至環境部陳情抗議，他們要求環評委員否決本案，並呼籲環境部應在相關法規完善前，全面暫緩陸域風機審查，以避免可能引發的更大規模抗爭和社會成本。

當地居民表示，此等風機設置對沿海地區的環境、居民生活及產業發展將帶來深遠影響，呼籲政府正視民意，審慎評估風機設置對地方生態和居民健康的長期影響。

彰化沿海鄉鎮正進行多項陸域風機開發案申請程序，總計約有90支風機計畫分布於芳苑、福興等地區，風機選址多位於農田、魚塭，鄰近居民區、畜牧和養殖區等地，當地居民擔心對生活品質、健康以及產業帶來重大影響，今天北上交通部抗議。記者葉信菉／攝影
彰化沿海鄉鎮正進行多項陸域風機開發案申請程序，總計約有90支風機計畫分布於芳苑、福興等地區，風機選址多位於農田、魚塭，鄰近居民區、畜牧和養殖區等地，當地居民擔心對生活品質、健康以及產業帶來重大影響，今天北上交通部抗議。記者葉信菉／攝影
彰化沿海鄉鎮居民表示，風機設置對沿海地區的環境、居民生活及產業發展將帶來深遠影響，呼籲政府正視民意，審慎評估風機設置對地方生態和居民健康的長期影響。記者葉信菉／攝影
彰化沿海鄉鎮居民表示，風機設置對沿海地區的環境、居民生活及產業發展將帶來深遠影響，呼籲政府正視民意，審慎評估風機設置對地方生態和居民健康的長期影響。記者葉信菉／攝影

彰化 海地 環境部

延伸閱讀

彰化員榮收到謝禮 2024奧運中華進場服胸花原來長這樣

彰化「青年交流餐桌」15道創意料理 明中午起接受訂位

八卦山路邊違法偷倒廢棄物 2貨車換牌又遮車牌...彰化警還是抓到了

影／國1彰化南下路段火燒車 幸好車上2人及時下車...未釀傷亡

相關新聞

震後重啟還沒滿月 太魯閣晶英這原因再宣布暫停營業

花蓮4月地震，位於於太魯閣天祥地區的太魯閣晶英酒店停業半年，一直到上月才重新營業，但不到一個月，又因康芮颱風受創，今天突...

未來1周降雨3階段 氣象署：關注熱帶系統發展 入冬反聖嬰、偏暖趨勢

台灣受到東北季風影響，加上銀杏颱風為台灣帶來水氣，中央氣象署預報員趙竑今天表示，所以台灣附近今天雲量偏多，大致是多雲的天...

早鳥票？鴿子高鐵車廂內亂飛...旅客驚愕 飼主苗栗站被趕下車

有網友昨晚在threads上貼文，指高鐵竟有一隻鴿子在車廂裡面飛來飛去，讓旅客驚愕不已，經保全及一名疑似飼主的男子合力才...

知名旅行社收訂金後要求改期換團 雲林旅客氣炸超無奈

雲林縣虎尾鎮邱姓男子預定12月帶家人赴泰國旅遊，本月2日上網向一家知名的旅行社登記跟團，本月4日赴旅行社預付4萬元訂金，...

高雄濕地候鳥驗出H5N1禽流感病毒！ 動保處緊急加強消毒

高雄茄萣濕地於每年秋冬季節均有不少候鳥暫時棲息，高雄動保處日前在候鳥排遺的檢體中，檢出H5N1亞型高病原禽流感病毒，顯示...

你才沒有2個胃！營養師揭大腦騙局 3招對抗「假性飢餓」

你知道嗎？有很多的飢餓感，來自我們大腦創造的騙局。減重醫師楊智雯指出，「餓」不一定是真的飢餓，可能是身體、腦袋、心理或環境引發的「假性飢餓」，並提出了3個方向對抗假性飢餓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。