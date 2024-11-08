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彰化沿海陸域風機開發案 居民抗議憂心生活環境受衝擊
彰化沿海鄉鎮正進行多項陸域風機開發案申請程序，總計約有90支風機計畫分布於芳苑、福興等地區，風機選址多位於農田、魚塭，鄰近居民區、畜牧和養殖區等地，當地居民擔心對生活品質、健康以及產業帶來重大影響，今天北上交通部抗議，呼籲「捍衛家園要生存、堅決反對陸上風機」、「安全距離沒規範、環境部暫緩審查」，強烈反對陸域風機的增設。
今天環境部召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組初審會議，該計畫預計在芳苑鄉及福興鄉設置23座風機，為目前單一開發案數量最多且規模最大，其中單支風機裝置容量達6MW，高度達200公尺。
針對此開發案，彰化沿海鄉鎮的當地居民、鄉民代表、農牧業者及芳苑鄉公所農業課長等，今日至環境部陳情抗議，他們要求環評委員否決本案，並呼籲環境部應在相關法規完善前，全面暫緩陸域風機審查，以避免可能引發的更大規模抗爭和社會成本。
當地居民表示，此等風機設置對沿海地區的環境、居民生活及產業發展將帶來深遠影響，呼籲政府正視民意，審慎評估風機設置對地方生態和居民健康的長期影響。
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