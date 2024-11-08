誤用足弓鞋矯正扁平足 他慘因足底筋膜炎就醫

陳姓男患者近一個月因腳底疼痛，走路越來越不舒服，走路還會一跛一跛，他使用痠痛噴劑、貼布等，都無法獲得改善，到童綜合醫院骨科看診，經王叔昂醫師問診並檢查後，發現患者本身就有扁平足問題，因為聽人介紹去買號稱可以矯正扁平足的硬底足弓鞋，反而造成足底筋膜炎的發生。

王叔昂醫師給患者予藥物治療，建議選擇合腳合適的鞋子、改變生活方式等，治療後回診症狀已改善。

童綜合醫院骨科部王叔昂醫師表示，扁平足是因為足弓向下塌陷，失去一般人足弓原有的弧度，因無法吸收身體重量與地面的反作用力，導致出現平衡差、易跌倒、腳部容易疼痛、無法久站與容易扭傷等多種狀況；他說扁平足產生的原因分為先天因素，遺傳、先天性韌帶鬆弛、先天性附骨黏合等，與後天因素，肥胖、姿勢不良、骨骼病變等。

他說有民眾對足弓鞋有迷思，認為長期向上硬撐足弓能改變扁平足，但是反而對足部造成傷害，正常人體足弓的結構跟作用，目的是讓足底有伸展作用，這樣因而增加足底接觸地面的表面積，從而降低腳底單位承受壓力；個案患者穿著足弓鞋卻妨礙了腳掌的伸展功能，還導致當腳接觸地面時，壓力的接觸點在ㄧ個最高點（足弓鞋的頂點）而非擴散至腳底的面積，反而造成患者的壓力集中在足弓點造成疼痛，造成這個患者無法正常走路。

王叔昂醫師說，用簡單日常生活的經驗可解釋鞋底的材質跟足底承受壓力的關係，想像赤足踩在三種不同硬度的地面上（也就是說三種不同的鞋底上），就知道那種鞋底最適合我們的足底；第一種地面，腳踩在高低不平的鵝卵石上（即硬底的腳弓鞋）；第二種地面，腳踩在硬質的大理石地面上（硬質鞋底）；第三種地面，腳踩在軟且有彈性的乳膠墊上（氣墊鞋或軟且有彈性的鞋底）。

王叔昂醫師提醒，成人的扁平足已定型，不建議自行矯正。基本的原理應該是減少足底面積的壓力，應選用氣墊鞋或乳膠墊的避震作用來減輕足底的壓力，也可經由專業骨科或復健科醫師進行診療，並提供做適切的建議與治療。