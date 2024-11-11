宅配、外送餐收不停，社區物管難為？下載免費APP 幫物業、管委會 一手掌握

現代人網購、外送餐點是生活常態，但頻繁的快遞、堆成一座小山的大量包裹郵件，卻大大增加社區物業管理員的工作量。一名網友就透露，新大樓管委會成立不到半年，管理員已經換了三任，每一個都嫌事情做不完、撐幾個禮拜就請辭，讓他開始質疑，「現在是連管理員都缺工了嗎？」引發大批網友討論。

代收包裹大大增加社區物業保全的工作量。 圖／Shutterstock

過去社區管理員主要任務是駐點看守門禁、定時巡邏、協助住戶報修，現在「代收宅配」、「收外送餐」，反而成為大樓管理員的主要工作內容。有網友表示，自家社區大樓管理員反應上班時間幾乎都用來接收宅配，以及處理放很久沒有人領的包裹，有時忙到連上廁所的時間都沒有，還得利用下班時間處理未完成的雜事，抱怨薪水太委屈。也有網友在社群PO文，表示自己居住的大樓有五百多戶、海量包裹幾乎堆滿大廳接待櫃台，因此管委員決議要多請一名管理員分擔工作，管理費支出也要跟著上漲，引發鄰居吵翻天。

不只社區，許多商辦大樓也有類似的困擾，為了幫助管委會更有效率的處理大量宅配包裹、郵件，科技保全龍頭品牌「中興保全科技」研發「中保好生活」智慧APP，透過科技串連社區/商辦用戶，簡化管理作業流程，有效節省人事成本，並且提升便利性，開創社區管理新模式。

使用「中保好生活」智慧APP，海量包裹資訊不漏接。 圖／中保科技 提供

當宅配送貨到社區，過去大樓管理員要用紙筆一件件逐一紀錄，現在只要QR Code一掃，包裹資料就會登錄「中保好生活」智慧APP中，同一時間，住戶手機也會收到包裹到貨訊息，不僅提升便利性，也減少因包裹遺漏造成的麻煩，智慧化科技讓物管工作更有效率，也提高社區生活品質。

有第一線大樓管理員使用「中保好生活」智慧APP後，認為這個系統讓他「像是多了一個助手」，過去處理堆積如山的包裹，管理員只能被動的等待住戶來領取，「如果是認識的住戶，我還可以趁他進出時，通知他來領取包裹，但若是新住戶或認不出來的，就沒辦法了！」現在他透過APP，可以主動通知住戶來取件，他說：「這個功能對戶數多的社區非常重要！」

也有管委會主委對於「中保好生活」智慧APP讚不絕口，「不只是收宅配，這個APP幾乎把所有社區會遇到的事情都考量進去，像是開門、瓦斯抄表、收管理費、公告事項等，只要透過APP就能處理，不只省時、省經費，智慧化科技也讓住戶與有榮焉，厝邊隔壁都說這個APP是我們的『社區之光』！」

中保科技表示，「中保好生活」智慧APP的目標，就是把現代人的的食、醫、住、行、育、樂，整合起來，透過智慧科技的輔助，讓生活更便利，真正實踐科技化的好生活。

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